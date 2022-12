Turma do Matinho confraterniza

Esportes

A turma do matinho da Área de Lazer das Flores, em Bela Vista, festejou no sábado na sede da SER Bola Cheia, o encerramento das atividades de 2022, com uma animada festa que marcou a inauguração de um tripé como churrasqueira para costelão. Em meio a um clima de muita diversão, a turma, junto com alguns convidados, entre eles a vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, brincou durante a tarde ao som da banda Quarteto da Alegria. Em nome da organização da festa, os participantes foram saudados por Regés Bruissmann, principal coordenador do grupo.

Por daiane