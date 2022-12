Sicredi tem aumento de 53% no financiamento a pequenos agricultores nos três primeiros meses de plano safra

O Alto Taquari

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de seis milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizou no primeiro trimestre do Plano Safra 22/23 mais de R$ 5,8 bilhões à agricultura familiar por meio do Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O total de crédito liberado pelo programa foi 53% maior em comparação ao mesmo período anterior.

Durante o primeiro trimestre do Plano Safra 22/23, no Sicredi foram realizadas 86,6 mil operações de crédito via Pronaf, o que representa um aumento de 17% em relação à safra anterior.

“Os números mais uma vez atestam toda a atenção que temos com o público agro, em especial com os pequenos produtores, que são fundamentais para a cadeia do segmento no país”, afirma Luis Henrique Veit, superintendente de agronegócio do Sicredi.

No Sicredi Região dos Vales

No primeiro trimestre do Plano Safra 22/23, o Sicredi Região dos Vales destinou R$ 136 milhões à agricultura familiar por meio do Pronaf. O total de crédito liberado pelo programa foi 57% maior em comparação ao mesmo período anterior. Nesse período foram realizadas 2.898 mil operações de crédito via Pronaf.

O diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, Roberto Scorsatto, destaca a importância da agricultura familiar na região e salienta que os valores liberados aos produtores rurais são reflexo do compromisso que o Sicredi tem em fomentar as atividades produtivas dos associados e a importância da parceria e da cooperação no fortalecimento do setor e do desenvolvimento regional.

Por daiane