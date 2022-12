Rui Barbosa joga Copa Kalber/Bruxellas

Esportes

Nessa quarta-feira, dia 14, a Escola de Base Rui Barbosa entrou em quadra pela Série Prata da Copa Kalber/Bruxellas de Futsal de Base. A categoria 2014 venceu o CFM por 3×2 e sagrou-se campeã da Série Prata. A categoria 2015 derrotou o Rui Barbosa Futsal de Lajeado por 8×4 e conquistou o título. A categoria 2013 ficou com o vice-campeonato, após ser batido na final por 5×4, pelo Rui Barbosa de Lajeado.

Nesta quinta-feira, dia 15, a categoria 2012 disputou a final da Série Ouro, no Ginásio do Rui Barbosa, contra o CTE, às 21h (o jogo ocorreu após o fechamento desta edição). Nesta sexta-feira, dia 16, ocorrem as finais da Série Bronze, na quadra coberta da Praça Flores da Cunha, em Arroio do Meio. As categorias 2010 e 2011 jogam pela taça, contra o Estrela. As partidas são às 21h40min (2011) e às 22h20min (2010).

Por daiane