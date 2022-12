Recital de Natal 2022

Cotidiano

Um espetáculo lindo e emocionante preparado com muita dedicação e carinho pelos alunos e professora marcou o encerramento das aulas de violão e canto da professora Simone Buttini, na noite de quinta-feira, dia 15.

O evento ocorreu na Parkland Fábrica de Eventos e reuniu grande público, entre alunos, pais, familiares e amigos, para apresentação do Recital de Natal, fechando com chave de ouro as atividades musicais deste ano.

Na ocasião, a professora Simone agradeceu a presença de todos, bem como a participação do músico Leandro Belomo de Farias, que abrilhantou ainda mais o evento.

Simone também agradece a equipe da casa de festas Parkland, que não mediu esforços para deixar tudo impecável e aconchegante para o evento, recepcionando e servindo a todos, em grande estilo.

Por daiane