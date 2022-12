Quarta rodada do Intercamping tem sete jogos

Esportes

O Campeonato Intercamping de Minifutebol 2022/2023 realiza a quarta rodada neste sábado, dia 17, no Camping Riacho Doce, em Linha Perau – Marques de Souza. Serão sete jogos, com início previsto para às 12h30min.

No último sábado, a terceira rodada contou com bom público e jogos equilibrados no Camping da Pedra. A rede balançou 28 vezes nas sete partidas, pelas categorias Sub-21, Feminino e Livre. A competição é organizada pela Aemaso e tem apoio da Administração Municipal e Sicredi.

Resultados da 3ª rodada

Bote Farra/ Ss Madeiras

2×3 Amigos/Camping do Stackão – Sub-21

Borrachos 1×5 Os Guri da 24 Jr – Sub-21

Amusa 2×4 Malaguetas – Feminino

Arranca Toco/Valecar Ref. 2×1 Chapecó – Livre

Fontoura Xavier 2×0 Maravilha – Livre

Unninter/Borr. do Naco 0x0 Galatassarafo – Livre

Real Matismo/Vitro Glass 6×0 Propósito/Disafe – Livre

Jogos da 4ª rodada

12h30min – Demonhos Jr x Real Madruga – Sub-21

13h20min – Demonhos x Toks e Retoks/VC Amigos – Livre

14h10min – Unninter/Borr. do Naco x Proposito/Disafe – Livre

15h – Viracopus x Malaguetas – feminino

15h50min – Arranca Toco/Valecar Refr. x Suppry f.c. – Livre

16h40min – Lendas/Unninter x Falencia – Sub-21

17h30min – Os Guri da 24 x Chapecó – Livre

Por daiane