Primeiros ganhadores já estão com os prêmios em mãos

O Alto Taquari

Os primeiros ganhadores dos vale-compras da campanha Arroio do Meio Comprar Aqui é Show, promovida pela CDL, já podem usufruir seu prêmio. A entrega dos vales e também da poupança de R$ 4 mil foi feita na tarde de quarta-feira, no gabinete do Executivo arroio-meense. Entre os presentes, o prefeito Danilo Bruxel, o presidente da CDL, Tiago d’Avila Neumann e o secretário da Indústria Comércio e Turismo Jonas Schwarzer.

Tanto o prefeito como o presidente da CDL destacaram a importância da campanha. “É um orgulho entregar esses prêmios”, disse Tiago, lembrando que tudo é preparado com muita dedicação e carinho, visando beneficiar os consumidores. Já o prefeito afirmou que a iniciativa deu certo no ano passado, o que motivou a Administração ser novamente parceira para que a CDL realizasse a campanha. Agradeceu a quem aderiu e também aos consumidores.

Prêmios

O primeiro sorteio foi realizado na Rua de Eventos, no dia 26, contemplando 34 consumidores, somando R$ 22 mil em prêmios. Trinta pessoas ganharam vale-compras de R$ 500 cada, totalizando R$ 15 mil; três ganharam vale-compras de R$ 1 mil cada e um foi contemplado com a poupança do Sicredi no valor de R$ 4 mil.

Os vale-compras foram entregues aos sorteados de forma fracionada, a fim de que possam utilizá-los em mais de um estabelecimento participante. Os valores devem ser gastos até 20 de dezembro e não podem ser utilizados para aquisição de medicamentos, bebidas alcoólicas, cigarros e fogos de artifício, conforme prevê a legislação.

Por daiane