Perseguições, censura e restrições

Apartes

O Ministro do Supremo Tribunal de Federal, Alexandre de Moraes continua agindo. Na quarta-feira o prefeito de uma cidade do Mato Grosso, Tupurah, Carlos Capeletti (PSD) foi afastado, sob a alegação de que estava incitando atos antidemocráticos. Empresários, caminhoneiros, jornalistas, deputados, estão sofrendo restrições de liberdade ou sendo multados por manifestarem sua opinião, por questionarem regras do jogo ou sua violação. Proprietários de caminhões que estejam envolvidos em bloqueios estão sujeitos a multa de R$ 100 mil reais. Enquanto a grande maioria das pessoas que sustentam este sistema nefasto, trabalham duro, pagam impostos e juros dos mais altos, a voracidade de alguns ditadores avança contra o povo, contra os que desejam apenas respeito e direito de viver, trabalhar e progredir em paz. Liberdade de expressão e democracia só nos discursos. Dava para imaginar que isto poderia acontecer no Brasil? Deputados eleitos com mais de 1 milhão de votos ou com mandato terem suas redes sociais suspensas? Onde está a força e independência dos poderes?

Povo nas ruas

Enquanto muita gente continua fazendo manifestações em redes sociais, nas ruas, em frente aos quarteis, em Brasília, inconformados com o desrespeito à Constituição, lutando pela soberania nacional, também há os que estão quietos, trabalhando focados, alheios aos acontecimentos, lutando para se manterem, mas temerosos do que pode ocorrer na política e economia a partir do ano que vem.

Governo de transição e gastança

O governo Lula e toda a lista de partidos de apoio está trabalhando em frentes de gastança. Ainda não se sabe quem serão os futuros ministros, mas vários artistas estão sendo anunciados para a festa de posse. De Pablo Vitar, Valesca Popozuda, Juliano Madeirada a Paulinho da Viola e Martinho da Vila, são mais de 30 na lista de convidados para se apresentar. Condição: ter apoiado a campanha de Lula.

Para a governança, uma vitória importante foi obtida na quarta-feira, para ultrapassar o teto de gastos. A chamada PEC da Transição que dará um lastro de pelo menos R$ 168 bilhões para pagar o Bolsa Família de 600 reais entre outras despesas. Segundo líderes da oposição além destes R$ 168 bilhões outros penduricalhos que fazem parte da Emenda, farão com que o governo tome também outros R$ 24,6 bilhões para gastar em 2023 e 2024. Se for aprovado em definitivo pode gastar os recursos do PIS/Pasep que não forem reivindicados. A PEC ainda terá que passar pela Câmara. Mas o jogo de se manter no poder será audacioso e não surpreende os mais atentos: continuar alimentando os mais vulneráveis, para que não consigam sua autonomia e se mantenham alienados e dependentes, ajudar os companheiros e amigos, grande mídia, conglomerados , aparelhar órgãos e instituições para doutrinação e por ai vai. Lula pode ter um terceiro mandato com poder muito maior do que os anteriores porque tem o STF na mão e o futuro Congresso ainda é uma incógnita, mas pelo andar da carruagem será um salve-se quem puder. Mas nem tudo está perdido. Afinal a eleição foi aparentemente muito equilibrada e em torno de 50 % deseja outro tipo de política.

Aumento de salários – Melhor época do ano para passar projetos impopulares é nesta transição de final de ano. As pessoas estão menos atentas. No quadro de reestruturação de cargos e salários no RS também há previsão de aumento de salários nas funções estratégicas, incluindo o de governador, vice, secretários e outros cargos do Executivo. Na semana passada a Assembleia aprovou o orçamento para 2023 e há a previsão de um rombo R$ 3,8 bilhões. A alegação é de que foi por causa da redução do ICMs proposto pelo governo Bolsonaro. Mas a Reforma Tributária sempre faz parte da agenda de campanha. De que jeito?

O governador eleito Eduardo Leite disse em entrevista na semana passada que vai reverter a situação com negociações com o Governo Federal para buscar compensações no orçamento.

Exportações de frango

As indústrias gaúchas ligadas à avicultura aumentaram seu desempenho de exportações de janeiro a novembro deste ano. Embarques cresceram 7,7% e a receita acumulada é de 28,9% maior no período em relação ao ano passado. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador do Brasil, atrás do Paraná e Santa Catarina. Parte deste desempenho se deve às oportunidades surgidas a partir da guerra entre Rússia e Ucrânia e expansão dos casos de influenza aviária na Europa e Estados Unidos. Os números de novembro poderiam ter sido ainda melhores, mas sofreram problemas de logística, com os deslizamentos ocorridos em rodovias do Paraná e fatores climáticos que afetaram a entrada de navios nos portos do Paranaguá e Itajaí.

Por daiane