Paola Müller realiza segundo recital com alunos

Cotidiano

A musicista e professora de piano Paola Müller realizou no dia 07 de dezembro seu segundo Recital de Piano com apresentações de 22 alunos no palco da ACISAM, em Arroio do Meio. A noite musical que reuniu famílias e amigos teve como principal objetivo compartilhar um lindo momento de celebração à vida e à arte através da música.

Paola destaca o orgulho e a emoção que sente ao ver o processo de aprendizagem de cada aluno se transformando numa linda apresentação para a comunidade. “Foi uma noite muito feliz e especial. Como profe, senti orgulho e gratidão, como espectadora, muita admiração por ver iniciantes pianistas se dedicando à música e tocando com tanta alegria e energia”.

Paola agradece o envolvimento de todos que tornaram esse momento possível, principalmente alunos e pais que confiam no seu trabalho.

Para finalizar a noite, os convidados confraternizaram com as pizzas da empresa Mitehand.

Por daiane