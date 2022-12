Pacientes da saúde mental participam de aulas de cerâmica

O Alto Taquari

Há cerca de cinco meses, a Administração de Arroio do Meio, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) oferece oficinas de cerâmica coordenadas pela ceramista e artesã Claudia Jung. As aulas que ocorrem na Casa do Museu são destinadas aos pacientes da saúde mental que não estão internados.

As oficinas, que ocorrem todas as segundas-feiras, das 9h às 11h, servem de terapia para o grupo, que confecciona diversas peças de cerâmica. No momento, estão envolvidos na produção de enfeites de Natal. Para o enfermeiro Rogério Nunes, essas aulas têm o objetivo de desenvolver coordenação motora fina, concentração e autoestima com inserção no convívio social.

Interessados em participar das aulas devem entrar em contato com o Cras, por meio do telefone 3716-1166, ramal 325, para que se façam os devidos encaminhamentos.

Por daiane