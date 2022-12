Oposição precisa estar atenta às corresponsabilidades

Resenha do Solano

Para quem acompanha as sessões da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio é visível que a oposição está melhor treinada em termos de contextualização histórica para sustentar argumentações, ‘feeling dos dodóis’ da comunidade e unidade estratégica. Às vezes me incomoda o fato da situação estar ‘tonteando’ nas contra-argumentações.

Conheço pessoas que nunca ganharam todos os remédios na Farmácia do Município, desde outras gestões e agora nem estão recebendo os medicamentos da Farmácia do Estado. O MDB está com participação no governo do RS desde 2014 e ficará lá pelo menos até 2026 – tem até arroio-meenses na atual equipe de transição.

Muitas das questões levantadas no Legislativo ao longo dos tempos (duplicação, viaduto, vicinais, segurança e saúde pública, entre outros assuntos), são de interesse dos munícipes, mas tem responsabilidades do RS e às vezes necessidade da ‘vontade’ privada para definições.

Outras soluções simples, são transformadas em complexas para todos ganharem tempo e ter assunto nas canchas de bocha. Lajeado, por exemplo, não esperou o edital de concessão da ERS-130 para realizar abertura das vias laterais desde a divisa com Cruzeiro do Sul, logo depois da ponte sobre o arroio Saraquá.

Por isso cada vez será ainda mais importante analisar a profundidade dos ‘defeitos’ e todos os envolvidos nos acordos e jogadas. A população está mais atenta ao funcionamento dos times.

14 MESES DE ROTATIVO SEM QUEIXAS OFICIAIS – Desde a implantação do novo modelo de Estacionamento Rotativo Gratuito, em Arroio do Meio, em outubro de 2021, até o fim de novembro, 3.133 veículos ultrapassaram o limite de 1h30min nas faixas azuis. De acordo com o coordenador de Trânsito Alex Sandro Theves, o índice representa 4,7% dos 66.590 estacionamentos registrados pela equipe de monitoramento do Departamento de Trânsito neste período.

Theves explica que apesar de o monitoramento estar sincronizado de forma tecnológica ao sistema do Departamento de Trânsito e interligado a Brigada Militar (BM) local, as atuações só entram no Detran-RS quando as ocorrências são registradas presencialmente pela BM.

Entretanto, nem sempre há tempo hábil para os registros. Além de quatro pontos na CNH, a autuação prevê multa de R$ 193, além de remoção com guincho a um custo de R$ 326,01 e diárias de R$ 33,43. Os proprietários podem consultar eventuais irregularidades de seus veículos no Departamento de Trânsito pelo 3716-1166, ramal 399.

O Estacionamento Rotativo Gratuito abrange as ruas Dr. João Carlos Machado, Visconde do Rio Branco, Theobaldo Kaffer, São José, Bento Gonçalves, São Luiz, São João, Monsenhor Jacob Seger e General Daltro Filho (Rua de Eventos). O horário do estacionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

Na visão de Theves, o rotativo está tendo boa aceitação e baixo número de críticas por parte do comércio e motoristas. Ele desconhece abusos, má índole ou vícios por parte de profissionais que atuam em empresas do Centro, que trocam o carro de vaga a cada 90min. Contribuintes até o momento também não relataram deficiências no profissionalismo monitores de trânsito.

Na noite de quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio aprovou projeto que tem o objetivo de aumentar o número de vagas de estacionamento no Centro, por meio de isenção de IPTU aos proprietários dos terrenos que cederem seus espaços físicos na totalidade ou na proporcionalidade, enquanto houver a cessão.

NÃO SE TRAZ O HEXA DA LUA – Já dizia Ronaldo Fenômeno durante o governo Dilma Rousseff (PT), que não se faz Copa do Mundo construindo hospitais. Em 21 de setembro deste ano, Cesar André Kortz (MDB) destacou a importância dos demais setores da economia e política para o bom desenvolvimento do Esporte.

Pouca gente liga para ciência e assuntos intelectuais. Até o momento, a audiência dos principais veículos de comunicação da mídia brasileira deu pouca importância ao Acordo Artemis. Programa da Agência Espacial Americana (Nasa) em parceria com o governo Brasileiro, que pretende levar a primeira mulher brasileira à superfície lunar em 2024, e paralelamente desenvolver as tecnologias para organizar uma missão humana à Marte. A iniciativa conta com colaboração de parceiros comerciais e internacionais. O investimento destinado ao programa já passa de US$ 90 bilhões (R$ 468,13 bilhões).

De acordo com a página oficial de perguntas e respostas da National Aeronautics and Space Administration (NASA), a agência espacial dos Estados Unidos, um astronauta novato, recebe em média US$ 63.600 anuais, o que dá em torno de R$ 244 mil. Nos graus GS-12 e GS-13 que correspondem a maioria das posições dos astronautas os salários variam entre 82 mil 98 mil dólares também por ano. São excelentes valores.

Por outro lado, o Catar investiu mais de US$ 229 bilhões (R$1,19 trilhão) para realizar a Copa do Mundo. Proporcionalmente os jogadores da seleção brasileira recebem salários muito superiores aos dos astronautas. Alguns críticos acham desproporcional, pois a ciência, assim como a medicina tem importância para humanidade.

Por outro lado, nessas expedições sempre se descobre ou se potencializa alguma tecnologia ou suplementação para ser utilizada no esporte, a chamada tecnologia da Nasa. A grosso modo falando, a supervalorização dos atletas de ponta está diretamente relacionada a capacidade do esporte em integrar milhões, até bilhões de pessoas em atividades de importância macroeconômica, social e de saúde pública. Ou será que existe corrupção no esporte?

Por daiane