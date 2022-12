Esportes

O Centro de Ecoterapia Alto Paraíso, instalado no Travessão Dona Rita/Rui Barbosa, em Arroio do Meio, teve um momento festivo no último domingo com a inauguração de uma quadra de voleibol com a participação de várias equipes formadas por amigos e convidados. A quadra de grama, segundo Vanderlei da Rosa (Major), um dos proprietários da área, vai ficar a disposição de amigos e colaboradores para a pratica do voleibol.

Por daiane