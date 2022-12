NATAL: Regressemos à nossa fé infantil

Cotidiano

A vida é um ciclo, e isto já não é uma novidade. Já passamos por tantos finais de ano e quase sempre desejamos as mesmas coisas, de uma forma quase que automática. Muita paz, saúde e prosperidade, certamente são os desejos mais pronunciados nesta época do ano, pois, é hora de fechar um ciclo e iniciar outro. Chegamos naquela época do ano em que podemos repensar as experiências vividas e buscar novos objetivos e desafios para o próximo ano que inicia.

O Natal é uma data que suscita, em todos nós, sentimentos profundos, aflorados pela magia e encantamento próprio do clima festivo dessa data promotora de encontros, com a história maravilhosa do nascimento e vida do menino Jesus, que se fez maior entre os maiores. Vida e exemplos referenciados e seguidos há séculos pela humanidade, fundamentalmente pelo fato de sinalizar caminhos que cultivam e valorizam relações e espaços mais humanizados, com prevalência do amor e do respeito maior entre as pessoas do mundo todo.

O Natal marca o ponto alto das comemorações de fim de ano. Permeado com simbolismos, como presépio, a ceia e o Papai Noel. Seus significados, nos remetem a ideia de alegria, união, esperança e família. Porém, na sociedade capitalista e consumista em que vivemos, percebe-se que esses princípios andam bem esquecidos, onde as festas perdem seu verdadeiro sentido: união, paz, amor, momento de reflexão e oração, agradecendo por tudo de bom que recebemos e conquistamos ao longo de mais um ano que se passou. Então, não existe o Natal ideal, só o Natal que você decida criar como reflexo de seus valores, desejos, seus queridos e tradições. Dessa forma, essa época precisa ser celebrada em nossas vidas como um elemento intrínseco à nossa fé, independentemente de qualquer dogma. Nesse sentido, deve ser uma experiência de amor, de esperança e de relações mais justas entre as pessoas.

Habituamo-nos, desde pequenos, a esperar pelo último mês do ano e a sonhar com o Natal, nem que fosse pela expetativa de abrir os presentes, um comportamento que gera nervosismo, estresse e ansiedade. E se não houvesse Natal? Sim, se fosse apagado das nossas agendas, da nossa memória, das nossas referências culturais e espirituais? Seriamos nós mais áridos e menos estressados do ponto de vista emocional e psicológico? Nesta frenética contagem decrescente para o dia 25, do último mês de todos os anos, alguma vez parou para pensar nisso? O que realmente tem valor no Natal? E se o Natal fosse todo dia?

Quantas canções de louvor diariamente;

Quanta oração de agradecimento diariamente;

Quantas famílias compartilhando momentos e confraternizando diariamente;

Quantos juramentos e pedidos de perdão;

Grupos de amigos, colegas de trabalho se reunindo diariamente para confraternizar e agradecer;

Quantos abraços com desejos de prosperidade;

Ruas lindas e enfeitadas todos os dias;

Vitrines diariamente encantando os olhares;

As redes sociais tomadas dos melhores votos e mensagens de paz e bem;

Papai Noel em cada esquina, em cada espaço, distribuindo doces e abraços recheados de ternura às crianças;

Seria maravilhoso, regressar à pureza e inocência infantil escrevendo diariamente cartinhas para o Papai Noel.

“Oi, psicóloga! Sabia que eu escrevi uma cartinha para o Papai Noel? Pedi a ele um presente muito lindo: amor. Sabe psicóloga, eu quero que meus pais se amem e parem de brigar. Dói muito meu coração quando eles gritam” (6 anos).

“Querido Papai Noel, eu quero de presente amor, aquele amor que se sente no coração, minha mamãe é estrelinha lá no céu eu quero ir lá ver ela. Tenho saudades dela” (5 anos).

“Querido Papai Noel, quero de presente muito, muito dinheiro para meu papai e minha mamãe pagar minha psicóloga para brincar comigo, eles não brincam comigo, fico triste e sozinha no meu quarto” (5 anos).

“Psicóloga, eu não vou pedir presente para o Papai Noel, eu vou pedir um favor bem, bem grandão. Eu quero que ele leve embora o baixinho do covid lá no polo norte. Minha vovó, meu vovô e o meu dindo foram morar com Jesus, o covid mordeu eles. Lá no polo, o covid vai morrer congelado e nunca mais vai morder ninguém” (8 anos).

“Psicóloga, eu quero que o Papai Noel faça uma mágica para meu papai e minha mamãe ficarem juntos. Estou triste. Quando estou com a mamãe, sinto saudade do papai, quando estou com o papai, sinto saudade da mamãe. Queria poder cortar meu coração no meio e dar um pedacinho para cada um” (7 anos).

Tomada por emoção ao verificar sentimentos tão profundos revelados por seres tão inocentes, cabe a reflexão: como adultos, qual a nossa cartinha ao Papai Noel? Temos a mesma coragem e inocência das crianças que revelam os sentimentos mais puros e profundos? Caso tivéssemos a magia de sermos Papai Noel por um dia na vida de alguém, o que faríamos? Se pudéssemos magicamente ouvir as dores do mundo, o que mudaríamos? Teríamos sentimentos para efetuar essas mudanças? No momento atual em que vivemos, quais são os sentimentos e palavras que proferimos uns aos outros? O que realmente as crianças desejam como presente de Natal, as escutamos verdadeiramente ou suprimos seu desejo com presentes supérfluos para silenciar a elas e a nos mesmos em nossas dores?

Como não somos mágicos e sim humanos, vamos entoar vozes de paz, de amor, respeito, comprometimento, responsabilidade, verdade em nossas famílias, comunidades, sociedade e nação. Vamos voltar nossa mente à criança interior que habita nossa alma, nossa essência e reativar a magia da vida. Vamos ativar em nossas ações o otimismo e a generosidade, pois o nascimento de Jesus aconteceu num local humilde e recatado, que simboliza o trabalho interior profundo do ser humano em busca da sua própria alma. Natal tempo de interioridade, de recolhimento interior, reflexão, retrospectiva e de altruísmo, um valor exultado nesta época e muitas vezes confundido com a febre dos presentes.

Vamos colocar como meta, como propósito para o NOVO ANO ser Papai Noel todo dia, distribuindo uns aos outros, generosidade, um dos comportamentos típicos do amor. Implica dádiva, implica irmos ao encontro do outro, tentar compreendê-lo e perceber o que ele precisa. Vamos ser o Papai Noel do amor. A privação do amor tem efeitos absolutamente devastadores na formação e equilíbrio do ser humano e sabemos que o amor, quando recebido e partilhado, promove autoconfiança entre as pessoas. Enfim, que possamos no mais profundo suspiro sentir a emoção de voltar, pelo menos por alguns minutos, ao sentimento de ser criança.

Portanto, como o período de Natal é maravilhosamente enfeitado, que nossa vida, no decorrer do novo ano de 2023, vá se enfeitando em laços de esperança, paz, amor, respeito, gentileza, empatia, beleza e doçura, para aqueles que estão a nossa volta, transmitindo a vida. Agradecer pela família, amigos, trabalho e pessoas conhecidas. Agradecer por tudo, apesar de tudo. Agradecer, simplesmente agradecer a DEUS pela oportunidade da vida. E como glitter ao vento, experimente pôr-se na pele do outro. Não é difícil! Enfim, façam acontecer o Natal espalhando o belo da vida, gritando em alto e bom tom

Feliz Natal, Feliz e Próspero Ano Novo a todos!!

Por daiane