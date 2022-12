Natal, Natal. Já chegou! Chegou voando!

Greicy Weschenfelder

Alguém me diz que não estamos na véspera do Natal e há pouco tempo de um novo ano! Mas, acreditemos, estamos aí novamente, praticamente repetindo as reflexões, prometendo para nós mesmos mudanças no próximo ano, comprando os presentes, planejando férias; rituais típicos dessa época de ano.

Particularmente, e isso depende muito das vivências, prefiro o Natal. Essa data comemorativa e de cunho religioso me remonta a doces guloseimas, a celebração da família, aos enfeites lindos, a alegria das crianças, por que não aos presentes. Neste período e isso é ótimo também, o comércio acelera suas vendas.

O Natal sempre me trouxe a linda lembrança de enfeitar o pinheirinho, da missa e a história contada pela religião sobre o que representa e da celebração em família; fato esse que repetimos até hoje. Lembro de me preparar e de me vestir bem para essa noite tão especial.

Já para outros, o Ano Novo é uma noite muito esperada e a preferida. Esperar a chegada do ano novo, demanda, para muitos, um mega planejamento e de muita alegria. Promessas são feitas, pessoas são perdoadas, fogos são executados e muita festa acontece. Na minha humilde opinião, o novo assusta e as reflexões quando feitas também me fazem lembrar todas as coisas que não consegui realizar e as tristezas do ano ou dos anos decorridos.

De qualquer maneira, são tempos difíceis esses nossos, em virtude da polarização política, pós-pandemia (ou a volta dela), falta de empatia e valores deturpados na sociedade. Tempos em que o ser humano é visto pelo que tem e não pelo que é. Nem o hexa levamos! Mas, ao mesmo tempo, o Natal e o Ano Novo, nos renovam a esperança e a fé em pessoas melhores e numa sociedade melhor.

São esses momentos de fim de ano em que precisamos olhar para nós e a partir disso operar mudanças. Todos podemos mudar para melhor, sempre! E seguindo nesse raciocínio a sociedade fica melhor, sem dúvida! E o jeito como cada um conversa consigo tem vários nomes, seja sob a forma de oração, ir à igreja, parar uns minutos em silêncio, meditar, chorar, abraçar os familiares, escrever carta. O importante é haver essa reflexão.

Por alguns dias não nos veremos por aqui, pois o jornal entra em um período de férias. Desejo a todos um excelente fim de ano! Tudo de melhor que possa haver e que você, leitor, desejar para sua vida!

Por daiane