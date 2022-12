Na equipe de transição do Governo Eduardo Leite

Apartes

O próximo governo Eduardo Leite junto com seu vice eleito e coordenador político, Gabriel Souza (MDB) promoveu em novembro uma série de reuniões que foram encerradas na quarta-feira, com o Seminário de Transição. O evento ocorreu no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, que foi restaurado e é espaço de empresas de inovação com uma nova visão no modelo de negócios.

Como integrante convidada, nos grupos de trabalho, a professora (há mais de 20 anos) Greicy Weschenfelder, que já foi secretária de Educação em Encantado, atuou como Coordenadora da CRE de Estrela e atualmente é vice diretora no Guararapes, participou do eixo denominado Educação e Primeira Infância que deverá ser uma das prioridades para o governo que começa em janeiro.

Além da Educação, outros quatro eixos – Segurança Pública; Social e Qualidade de Vida; Ambiental e Infraestrutura; Econômico e Fiscal e Gestão, foram debatidos durante os encontros com vistas para uma reforma estrutural nos cargos e funções do próximo governo que deverá receber continuidade mas também apresentar inovações . O Seminário encerrou o ciclo de reuniões e teve a participação de secretários de Estado e deputados dos 10 partidos que compõe a base do governo. O PP oficializou na quarta-feira, sua participação na base do próximo governo, através da participação da deputada Silvana Covatti e o parlamentar Frederico Antunes. Aqui da região, além da professora, o prefeito de Santa Clara, Paulinho Kolrauch (MDB) e a ex-delegada Márcia Scherer, que concorreu à deputada, também participaram dos encontros, respectivamente no eixo gestão pública e de segurança.

Greicy, que participou de todos os encontros desde o início de novembro, destacou que os partidos e integrantes dos grupos de estudo fizeram sugestões e um resumo foi apresentado pelo governador Eduardo e o vice Gabriel Souza no enceramento do evento. No eixo educação, o novo governo deverá dar prioridade para a escola em tempo integral, infraestrutura, valorização, remuneração e formação adequada do professor. Outro destaque foi a necessidade de fazer parcerias público-privadas, com participação dos municípios, como por exemplo no transporte escolar.

PRIVATIZAÇÕES – Está confirmada a sessão pública de leilão em viva voz das propostas e lances da privatização da Corsan, para o dia 20 de dezembro, a partir das 10 horas. A companhia atua em 317 municípios gaúchos na ampliação e exploração dos serviços de abastecimento de água. O lance mínimo será de R$ 4,1 bilhões.

Alegria para as crianças

A Sociedade Recreativa, Beneficente e Cultural The Horse, que em outubro realizou na Rua de Eventos a Festa da Criança, com participação e envolvimento dos seus integrantes na organização de brinquedos e preparo dos lanches, fez na semana passada mais uma ação bacana. Com o apoio de algumas empresas, aproveitando o aprazível espaço da sede da entidade, o The Horse promoveu um Natal muito divertido para as crianças da Amam. A gurizada teve oportunidade para conhecer e brincar com o zagueiro campeão da Serie B do Brasileirão, Eduardo Brock. Lanches, muitas brincadeiras e distribuição de presentes fizeram um Natal antecipado. Foi só alegria para adultos, adolescentes e crianças, reforçou o presidente da entidade Élio Meneghini.

