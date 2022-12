Muitas atrações antecedem o Natal

Cotidiano

As atrações da programação Um Doce Natal, promovida pela Administração de Arroio do Meio, seguem no sábado, dia 17, quando ocorre o Desfile da Primeira Infância pela rua central da cidade, a partir das 9h. A concentração será em frente à secretaria de Educação, com encerramento na quadra coberta da Praça Flores da Cunha. O desfile contará com cerca de 900 crianças matriculadas nas 10 Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) do município, acompanhadas dos pais. O momento também marca a culminância do Projeto Semearte, que neste ano abordou o eixo temático Momento de Semear.

Domingo de programação especial

Quem quiser antecipar suas compras de Natal pode aproveitar que o comércio de Arroio do Meio terá um horário especial neste domingo, dia 18. As lojas estarão abertas das 16h30min às 20h30min.

Na Rua de Eventos, com início a partir das 19h, ocorre programação especial, promovida pela Administração Municipal, com show de Dionata Severo, Aldeia do Papai Noel e chegada do Papai Noel.

Às 20h30min ocorre o segundo sorteio da campanha Arroio do Meio Comprar Aqui é Show. Neste ano serão contemplados 25 ganhadores: 20 vale-compras de R$ 500 cada, quatro vale-compras de R$ 1 mil cada e uma poupança Sicredi no valor de R$ 4 mil, totalizando R$ 18 mil.

Os cupons para este segundo sorteio devem ser entregues na sede da CDL na rua São João, nº 15, Sala 202, até às 18h desta sexta-feira, dia 16, conforme consta no regulamento da campanha. Até o momento já foram distribuídos 191.510 cupons para as mais de 100 empresas participantes. A campanha Arroio do Meio Comprar Aqui é Show é realizada pela CDL com apoio da Girando Sol e Thérapi.

Semana do Natal

Na quarta-feira, dia 21, às 19h30min, ocorre em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro o Concerto de Natal. Promovido pela Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, o concerto terá o tema “Será Natal…no mundo inteiro”, e contará com a apresentação da Schtena Big Band e convidados (veja mais na página 5).

A Área de Lazer Pérola do Vale receberá na quinta-feira, dia 22, a partir das 18h, o Happy Hour de Natal. O evento também terá apresentações de talentos locais e show da Banda Nova Estação.

Por daiane