Mostra Pedagógica do Guara evidencia potencial criativo dos alunos

O Alto Taquari

A manhã de sábado foi especial para os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, de Arroio do Meio. A Mostra Pedagógica do Guara reuniu trabalhos dos alunos do Ensino Fundamental – anos finais – e do Ensino Médio. Tudo o que foi produzido durante o ano, foi mostrado para a comunidade escolar.

As produções dos alunos, distribuídas pelos ambientes da escola, surpreenderam. Um desfile de moda trouxe à tona a temática do impacto ambiental na produção de roupas, bem como peças confeccionadas a partir de materiais reciclados. Nas salas, trabalhos de história, matemática e outras disciplinas, além de projetos desenvolvidos no currículo do Novo Ensino Médio, mostraram a dedicação de alunos e professores. No pátio, ao lado da quadra coberta, foi feito o lançamento de foguetes.

Para a diretora Valquíria Dienstmann, a Mostra foi surpreendente. “Sabemos que os alunos e professores estão empenhados, criando, desenvolvendo projetos e conteúdo ao longo do ano, mas quando se vê o resultado deste trabalho, é uma grande surpresa. Vimos a criatividade, organização e a preocupação com a estética. Foi surpreendente”.

Inovações empreendedoras

O professor Rafael Vicente Kunst propôs a duas turmas do 2º ano do Ensino Médio o desenvolvimento de jogos pedagógicos na disciplina de inovações empreendedoras. Em conversa com o AT, relatou que os jovens foram desafiados a elaborar um jogo, em duplas, desde o planejamento, com versão teste, até o marketing. O professor, que é defensor dos jogos pedagógicos como forma de construir o conhecimento, ficou muito satisfeito com o resultado, que superou as expectativas. “Algumas dinâmicas são mais fáceis de entender em um jogo que envolve mais de uma área de conhecimento”, observa.

Por daiane