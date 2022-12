Master do Sete confraterniza

Esportes

O Master do Sete de São Caetano reuniu seu grupo de jogadores, esposas, namoradas e familiares no domingo, dia 11, para sua festa de encerramento da temporada que teve almoço, música e jogo de futebol com o Ki-Momento/Família Friedrich, que terminou empatado em 2 x 2. O grupo coordenado por Ito Rohr é formado por 18 jogadores. Na temporada de 2022, a equipe disputou 21 jogos com seis vitórias, seis empates e nove derrotas. Seu ataque marcou 32 gols e a defesa sofreu 38. Lúcio é o principal goleador com seis gols. Em 2023 a temporada de jogos inicia em fevereiro.

Por daiane