Master do Palmense encerra temporada

Esportes

O time Master do Palmense, liderado por Roque Telöken, realizou no sábado a sua última partida do ano jogando em Palmas com o Master do União de Arroio Grande. Dentro de campo, a partida terminou com placar de 2 x 1 para o Palmense. Fora das quatro linhas, o Master do Palmense se antecipou com excelentes e decisivas jogadas em sua festa de confraternização que reuniu os atletas do grupo, esposas e namoradas, que foram brindados com um picadinho de churrasco, regado por ceva gelada e a presença do Papai Noel. O encontro revelou a integração do grupo que em 2023 reinicia suas atividades em fevereiro.

Por daiane