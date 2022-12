JJD da Aslivata aumenta punições

Esportes

A Junta de Justiça Desportiva da Aslivata (JJD) emitiu parecer no começo desta semana com relação aos recursos que foram impetrados pelo Sete de Capitão e o Estudiantes de Conventos. As equipes tentavam reverter a posição da Aslivata que eliminou as duas agremiações do Campeonato Regional da Aslivata, depois que as entidades se envolveram em invasão de campo e uma briga generalizada na partida final deste certame, realizada no dia 17 de novembro, em Capitão.

A partida foi interrompida aos 32min do segundo tempo, quando o Sete fazia 2 x 1, resultado que lhe servia para ser campeão. Neste momento, iniciou-se uma briga dentro de campo entre os jogadores que provocou a invasão de campo por parte dos torcedores dos dois clubes. Alegando falta de segurança, o árbitro Joseph Ribeiro foi para o vestiário não retornando para continuar a partida. A confusão foi contida com a entrada em campo da Brigada Militar e dos policiais da Força Tática.

Enquanto que o Sete havia recorrido requerendo o título, o Estudiantes recorreu com pedido de anulação da partida e a realização de um novo jogo. Os dois recursos foram indeferidas pela JJD, que seguiu punição aplicada pela Aslivata considerando a partida encerrada sem apontar um campeão. Em seu parecer o procurador da JJD, Dr. Milton Weiler, ainda proferiu aumento de pena e aplicação de mais punições. O goleiro Poio, do Estudiantes e o atleta Giba, do Sete, que tinham sido punidos com quatro jogos, tiveram suas penas aumentadas para um ano de suspensão. Pelo lado do Estudiantes, um dirigente e um torcedor também foram punidos com um ano de suspensão. No Sete de Capitão, o presidente Aloisio Ziem, por negligência e o diretor Lisandro Lourenço (Maron) por incitação a invasão de campo, igualmente sofreram pena de um ano.

Por daiane