Cotidiano

Eventos com as crianças e famílias marcam encerramento do ano na Ecei Raio de Sol

No dia 08 de dezembro a Ecei Raio de Sol, de Arroio do Meio, realizou um evento no Pituca para celebrar o final de ano.

“O mês de dezembro é um dos meses mais belos e deslumbrantes. É nesta etapa do ano que as festas tem um sabor mais delicioso e os relacionamentos são mais genuínos. Dezembro é o mês do amor”, destacou a diretora Solange Lagemann Theves.

A proposta da escola foi justamente fazer com que pais, professores e comunidade escolar dedicassem um tempo para a arte, para a escola, para a cultura, reforçando o quanto estar reunido para aplaudir o esforço dos pequenos faz bem para a alma, pois as crianças emocionaram ao entoar cânticos natalinos.

Uma noite para ficar na memória de todos que certamente agradecem o empenho das educadoras e funcionários pela dedicação às crianças. Brinquedos foram locados para a alegria da criançada. Mas o momento mais esperado foi, sem dúvida, a chegada do Papai Noel que veio a cavalo distribuindo presentes; para o lanche, cada família levou um prato e a noite encerrou com um lanche coletivo.

Já no dia 12 de dezembro, a Ecei realizou uma cerimônia de despedida da Turma IV, na Igreja Bom Pastor. Nesta noite, estiveram reunidos os pais, alunos, familiares e educadoras para despedirem-se desta turminha. Entre apresentações e homenagens tiveram também um momento para registrar a conclusão desta etapa e receberem uma linda lembrança da escola. Após a cerimônia todos foram recepcionados nas dependências da escola para um lanche coletivo.

Por daiane