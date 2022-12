Encontro de Orquestras Municipais é prestigiado por centenas de pessoas

O Alto Taquari

Centenas de pessoas prestigiaram na sexta-feira, dia 25, o 1º Encontro de Orquestras Municipais. O evento ocorreu na quadra coberta da Praça Flores da Cunha, no Centro de Arroio do Meio, e reservou ao público uma noite especial para as manifestações culturais, reunindo música e danças.

O encontro reuniu orquestras municipais de Arroio do Meio, Brochier, Estrela, Travesseiro e Westfália, reunindo um total de 120 participantes. Com um repertório variado, encantaram o público em uma noite que contou com diversos clássicos da música nacional e internacional.

Além das orquestras, a noite também foi marcada pelas danças apresentadas pelo Grupo Folclórico Alemão Frohsinn, o Grupo de Danças Alemãs Helmuth Kuhn e o CTG Querência do Arroio do Meio, vinculados ao Núcleo Municipal de Cultura e do Grupo de Danças da Terceira Idade Tempo de Ações.

