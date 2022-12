Encontro das mulheres será em Arroio do Meio

O Alto Taquari

Integrantes do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) de Arroio do Meio estiveram reunidas recentemente com membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para articular a programação do 8 de março de 2023. O tradicional encontro em alusão ao Dia Internacional da Mulher, será realizado no CTG Querência do Arroio do Meio. Assim como em anos anteriores, também vão participar comitivas de Capitão e Travesseiro.

A temática do encontro de 2023 será o papel da mulher na sociedade nos dias atuais. Marlene Grassi, integrante do MMTR, ressalta que a ideia surgiu a partir de uma retomada da história do Movimento e as situações vividas pelas mulheres no cotidiano. Agora, com os primeiros alinhamentos já encaminhados, o grupo vai organizar, a partir de janeiro, encontros de liderança nos três municípios, a fim de mobilizar para o dia 8 de março. A programação completa do encontro, que conta com apoio da Emater/RS-Ascar, ainda será definida no início do ano e deve incluir uma palestra e atrações culturais.

Por daiane