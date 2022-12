Em busca de uma noite feliz

Em Outras Palavras

É inevitável. As festas de final de ano remetem ao passado. Há 62 anos as comemorações de Natal e Ano Novo eram muito diferentes do consumismo que marca o mundo moderno. Ainda porque passei minha infância no hoje bairro Bela Vista. Período que estudei na Escola Luterana São Paulo.

Naquela época os preparativos se iniciavam cedo. Em setembro/outubro fazíamos a reserva do pinheiro de Natal. Íamos à casa da dona Florentina “Flora” Henz, que se localizava onde funciona o restaurante Ritt’s. Organizada e caprichosa, ela fixava na árvore uma etiqueta com o nome do comprador.

Etapa seguinte era ir empreender uma caminhada no mato perto da fábrica da Kirst & Cia. Ltda. – atualmente bebidas Fruki – para arrecadar barba-de-pau e vegetação para enfeitar o pinheirinho e o presépio. Dona Geri, minha mãe, se esmerava na organização da árvore, fixada dentro de uma grande lata contendo pedras, areia e água.

O presépio era o meu xodó. Minha mãe guardava numa caixa de papelão as figuras do menino Jesus, Maria, José, dos reis magos, dos animais e do anjo. Uma bacia de vidro se transformava em um lago cristalino com cisnes e patos.

Comparar épocas diferentes é gastar energia à toa.

O importante é recordar “os bons tempos”

Na noite de Natal íamos cedo à igreja para cantar e, no final do culto, ganhar um pão-de-mel e outras guloseimas. A expectativa era grande, mas ao chegar em casa ainda fazíamos uma exibição artística para a família. Minha irmã tocava violão e eu “apanhava” do acordeão/gaita. Também cantávamos músicas em alemão, principalmente o “Tannenbaum”. Somente depois disso tudo chegava a hora da distribuição dos presentes.

Hoje tudo mudou. Muitos filhos sequer participam do Natal com a família, passando a noite com amigos, inclusive no réveillon/Ano Novo. Hábitos diferentes, tempos diferentes que fazem pensar no significado da principal data religiosa. Religião, aliás, que também sofre mudanças. O ateísmo é comum entre os jovens.

Comparar épocas diferentes é gastar energia à toa. Resta recordar “os bons tempos”, reencontrar velhos amigos. Como fiz sábado ao participar de um churrasco com chopp, a convite de integrantes do The Horse.

Nesta fase da vida, recordações e velhas parcerias mitigam sofrimentos, frustrações, dores e tristezas. A única coisa que fica para sempre são os amigos e afetos que fazem a vida valer a pena.

Feliz Natal aos amigos deste espaço. Muita saúde, alegrias e uma noite feliz!

Por daiane