Copa Pituca de Minifutebol retorna com jogos dia 06 de janeiro

Esportes

A Copa Pituca de Minifutebol promovida pela Associação Recreativa São Caetano, realizou na sexta-feira os jogos da 3ª rodada, a última deste ano. Os jogos valeram pela categoria Força Livre. A rodada teve Amigos da Bola 3 x 6 Virakopus/Os Guris da 24, La Casa de Tendel 0 x 6 Galácticos, Só Barulho/Pinto Chap. e Pintura 5 x 1 Contranó/Maia Estética Aut. e SPG 3 x 4 Athlético Estrelense. O torneio prevê folga durante o Natal e Ano Novo. Os jogos retornam no dia 06 de janeiro, com a disputa da 4ª rodada pela categoria Força Livre que reúne, às 19h, Só Barulho/Pinto Chap. e Pintura x SPG; às 20h, Amigos da Bola x Contranó/Maia Estética Automotiva; às 21h, La Casa Tendel x Athético Estrelense e às 22h, Galácticos x Virakopus/Os Guris da 24. Como premiação para todas as categorias, o 1º lugar recebe R$ 2,3 mil mais troféu; 2º, R$ 1 mil mais troféu; 3º e 4º, troféu. Mais informações com Jaca Lindemann pelo fone 51-99332-4499.

Por daiane