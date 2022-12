Começa o Intercamping 2022/2023

Esportes

A 17ª edição do Campeonato Intercamping de Minifutebol teve seu pontapé inicial no último sábado, dia 26, no Camping Riacho Doce, em Linha Perau. Em tarde ensolarada, com a presença da diretoria da Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso), do prefeito de Marques de Souza, Fábio Alex Mertz, do presidente da Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), Volnei Kochann, e de Jorge de Freitas da Associação Regional de Árbitros (Ara), foram realizadas as cinco primeiras partidas do certame.

Resultados da 1ª rodada: Arroio do Ouro 0x2 Tok’s e Retok’s/Vc Amigos (Força Livre); Borrachos 5×1 Real Madruga (Sub-21); Assombrados/Refrivan 1×2 Lendas/Unninter (Sub-21); Os Guri da 24 3×2 Propósito/Disafe (Força Livre); Viracopus 0x2 FF Capitão/Virakopus (Feminino).

A 2ª rodada da competição, que é organizada pela Aemaso e conta com apoio da Administração Municipal, ocorre neste sábado, dia 03, no Camping do Germano. Seis jogos completam a rodada, que inicia às 13h.

Jogos da 2ª rodada

13h – Bote Farra/SS Madeiras x Falencia F.C. – Sub-21

13h50min – Demonhos Jr x Os Guri da 24 Jr – Sub-21

14h40min – Maravilha x Tok’s e Retok’s/Vc Amigos – Força Livre

15h30min – Os Guri da 24 x Suppry F.C. – Força Livre

16h20min – Sem Noção x FF Capitão/Virakopus – Feminino

17h10min – Assombrados/Refrivan x Amigos/Camping Stackão – Sub-21

Por daiane