Clubes recorrem na Junta de Justiça

Esportes

A decisão tomada pela direção da Aslivata, excluindo do campeonato as equipes do Sete de Capitão e do Estudiantes de Conventos, que disputaram a partida final do Campeonato Regional da Aslivata, no dia 03 de dezembro, em Capitão, resultou em recurso por parte dos dois clubes. A tomada de posição da Aslivata se deu, segundo seu presidente Volnei Kochann, com base no que está escrito no regulamento da competição.

A partida não chegou ao seu final, sendo interrompida aos 32min do segundo tempo, quando o Sete fez 2 x 1, resultado que lhe servia para ser campeão. A paralização aconteceu pelo fato de torcedores das duas equipes invadir o campo de jogo, provocando uma pancadaria que iniciou após desententimento entre jogadores das duas equipes. A briga foi amenizada com a intervenção da Brigada Militar e dos policiais da Força Tática de Lajeado que entraram em campo para acalmar os ânimos. Diante da situação o árbitro Joseph Ribeiro foi para o vestiário alegando falta de segurança para continuar a partida.

Ainda na semana passada, após a divulgação da nota oficial da Aslivata e antes de fechar o prazo para qualquer contestação, Sete de Capitão e Estudiantes encaminharam recurso na Aslivata. O Sete defende a manutenção do resultado e com isto o título do campeonato com o pretesto de que a partida já havia fechado mais de dois terços de seu tempo normal. O Estudiantes em sua alegação defende a anulação da partida com indicação de uma nova partida para apontar o campeão. O caso já está em poder da Junta de Justiça Desportiva da Aslivata, que está fazendo um levantamento da situação e análise de registros dos fatos ocorridos, para posterior marcação de sessão de julgamento, onde cada clube poderá se manifestar diante dos membros julgadores.

Por daiane