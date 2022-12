Celebração é marcada por agradecimentos e generosidade

Cotidiano

Na noite de 24 de novembro aconteceu a tradicional missa de Ação de Graças na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com o propósito de agradecer o ano que passou, um bom público lotou a igreja matriz e se emocionou com a apresentação do Coral Santa Cecília.

Na celebração, os agradecimentos especiais foram prestados à iniciativa de todos aqueles que se disponibilizam a atuar nas pastorais e nos trabalhos voluntários e missões da paróquia. Um dos momentos marcantes foi o ofertório onde a comunidade levou até o altar a sua doação de alimentos, contemplando a ideia do Girassol da Solidariedade. Segundo informações da paróquia, a coleta desta celebração também será destinada a compra de alimentos para amenizar o sofrimento de tantos que passam fome. Todas as famílias beneficiadas fazem parte do cadastro do Centro de Referência da Assistência Social – Cras que auxilia no destino dessas arrecadações.

Na saída, além de serem surpreendidos com o belíssimo trabalho de iluminação feito no presépio natalino instalado em frente à igreja, todos os presentes ganharam um pacote com sementes de girassol com uma mensagem lembrando de manterem a cabeça erguida olhando para a luz maior, Deus. Ele que sempre ilumina a todos, mesmo nos dias mais difíceis.

Por daiane