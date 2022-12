Cairu e Travesseirense premiados

Esportes

A Liga de Bocha de Travesseiro realizou no sábado na Sede do Cairu, a festa de entrega da premiação do Campeonato de Bocha de Travesseiro. A solenidade teve a presença da direção da Liga de Bocha coordenada por Jorge Bettio; prefeito, Gilmar Southier; vice, Tiago Weizenmann; secretários, vereadores, Sicredi como patrocinador, presidente da Liga de Bocha de Arroio do Meio, Nico Gallas e os representantes do Cairu e Travesseirense, sendo que os demais participantes não compareceram na solenidade. O troféu de campeão foi entregue para os bochistas do Cairu e de vice para o Clube Esportivo Travesseirense. Mesmo diante de dificuldades disciplinares enfrentadas no campeonato, Jorge Bettio, responsável pela Liga de Travesseiro, afirmou que a bocha continua em Travesseiro.

Por daiane