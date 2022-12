Cairu campeão da Bocha de Travesseiro

Esportes

A Liga de Bocha de Travesseiro definiu no sábado, dia 03, o campeão do Campeonato de Bocha de Travesseiro. O certame que havia iniciado com a participação de cinco equipes, foi reduzido ainda antes do final da primeira fase para três equipes com a exclusão de duas equipes por problemas disciplinares.

A partir disso, as equipes do Travesseirense e do Cairu foram indicados pela Liga de Bocha como finalistas, iniciando a decisão do título numa melhor de duas partidas. Na primeira partida, jogada em Travesseiro, o Cairu venceu por 3 x 1. No sábado passado aconteceu a partida da volta em Linha Cairu, que terminou no final do terceiro jogo, quando o placar acusava 2 x 1 para o Travesseirense, mas o Cairu, coordenado por Adriano Steffler, alcançou o número de bolas necessário para ser campeão. Logo após a partida, o Cairu recebeu o troféu de campeão, iniciando-se uma confraternização.

Neste sábado, dia 10, acontece a festa de entrega da premiação na sede do Cairu, com a presença da Liga de Bocha, representantes dos clubes, patrocinadores e a Administração Municipal. O ato de entrega da premiação está previsto para às 12 horas, seguido de almoço.

Por daiane