Briga interrompe título do Sete

Esportes

O futebol amador da região ficou manchado no domingo com uma briga generalizada registrada durante a partida final do Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi. A decisão acontecia no campo do Sete de Capitão, com a presença de um público bem acima de três mil pessoas formado por diferentes faixas etárias. Na categoria de titulares estavam em campo as equipes do Sete e o Estudiantes de Conventos/Lajeado.

Levando em conta o clima proporcionado pelas torcidas destas agremiações, já no decorrer do campeonato, um conflito na final vinha sendo previsto por muitas pessoas. O primeiro ato hostil aconteceu no final da partida dos Aspirantes, onde o Estudiantes após empatar em 0 x 0 com o Ecas de Imigrante, sagrou-se campeão. Como a torcida da equipe campeã foi impedida de entrar em campo para festejar o título pela proximidade da entrada dos jogadores titulares em campo, a torcida forçou e derrubou parte do alambrado, causando constrangimento para muitas pessoas que estavam no local do jogo.

Depois de feita uma restauração de improvisso no alambrado, iniciou-se a partida dos titulares. O Sete precisava vencer e ainda na primeira parte da partida, Zinho colocou o Sete em vantagem no placar. A partida com arbitragem de Joseph Ribeiro, transcorria dentro da normalidade. No segundo tempo, quando o Estudiantes empatou com gol de João Moura e ficava com o título com o empate, aconteceu um tumulto entre os jogadores, com alegação por parte do Estudiantes de que um jogador do Sete teria dado uma cabeçada em um jogador do Estudiantes. Com habilidade, o árbitro soube contornar a situação sem apresentar nenhum cartão vermelho.

A medida que a partida seguia, podia se observar que um clima tenso se formava dentro e fora do campo. O estouro aconteceu aos 32min, quando Éder marcou o segundo gol que representava o título para o Sete. Neste momento ainda durante a comemoração, aconteceu que alguns jogadores das duas equipes partiram para as vias de fato com uma briga de socos e pontapés. No mesmo instante alguns torcedores do Sete derrubaram parte do alambrado e entraram em campo para briga, atitude que foi acompanhada por torcedores do Estudiantes que estavam no outro lado campo, onde o alambrado já estava precário.

Momentaneamente a situação ficou fora de controle. A confusão foi minimizada com a entrada em campo de mais de 10 soldados da Brigada Militar e do grupo da Força Tática, que estavam munidos de armas cumpridas que foram apontadas para os rebeldes, além de outros equipamentos de segurança. Vale destacar que a BM estava de prontidão do lado de fora do campo, a partir de comunicado de alerta que haviam recebido ainda antes do início das partida dos titulares. Diante do fato, o trio de arbitragem foi para o vestiário, comunicando mais tarde que não havia segurança para continuar a partida, medida que foi contestado pelo Estudiantes, enquanto que o grupo do Sete foi para frente da sua torcida que saudava os jogadores com o grito de campeão.

Depois de receber relatórios que foram comparados com o regulamento da campetição, a direção da Aslivata emitiu nota na terça-feira informando a eliminação das duas equipes do campeonato e que a competição não tinha um campeão e vice nesta temporada. Na mesma nota apresenta punição com perda de mando de campo para os dois clubes e multa financeira que se aproxima de R$ 7,5 mil para o Sete e de R$ 5 mil para o Estudiantes.

Por daiane