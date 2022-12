Associação Central ganha dois títulos

Esportes

A Associação Central, coordenada por Ronei Gabriel, teve um final de semana iluminado com a conquista de dois títulos de campeão dos Campeonatos de Bocha de Veteranos e Noturno, organizados pela Liga de Bocha de Arroio do Meio.

Na sexta-feira à noite o grupo sagrou-se campeão da Série Ouro da Bocha Noturno que tinha em disputa a Taça Bruxellas. A decisão do título foi com a equipe do Brasil de Bicudo. Na partida de ida em Bicudo, a Central “B” havia vencido por 2 x 1. Na sexta-feira, jogando a partida da volta em Bela Vista, as duas equipes empataram em 1 x 1, resultado que garantiu o título para o Central. O título de campeão foi muito comemorado no final da disputa, quando a Liga de Bocha fez a entrega simbólica do troféu de campeão. A mesma competição também teve a Série Prata que foi decidida pelo Bar do Marel e o Bar do Kalunga’s. O título ficou com o Bar do Marel que venceu as duas partidas finais.

A festa de encerramento do campeonato com a entrega da premiação, está marcada para a sexta-feira, dia 16, no PA-Rural com jantar e música ao vivo. Cartões para o jantar podem ser adquiridos com a direção da Liga de Bocha pelo valor de R$ 40. No cardápio consta carne de rês, porco, galeto, pratos quentes e saladas.

Veteranos – No sábado, dia 03, a Associação Central levou para sua galeria o troféu de campeão da Série “A” do Campeonato Municipal de Veteranos – Taça Cresol. O certame foi disputado por jogadores que completam 40 anos ainda em 2022. A decisão foi com a equipe do Glória “B”. Na partida da ida a Associação Central jogando em suas canchas venceu por 6 x 2 com um saldo de 34 bolas. Na partida da volta realizada nas canchas do Glória, o placar foi de 6 x 2 para o Glória, que perdeu no saldo de bolas.

A exemplo de sexta-feira, no final dos jogos a Liga de Bocha, através de seu presidente Nicolau Gallas, fez a entrega do troféu aos campeões. Nesta categoria, o Amigos de Picada Arroio do Meio foi o campeão da Repescagem numa decisão com o Esperança de Rui Barbosa.

A festa de entrega da premiação da Bocha de Veteranos está marcada para sábado, dia 10, na sede da Associação Passo do Corvo, onde será servido jantar seguido de baile com animação da banda Novo Mundo. Os cartões para o jantar podem ser adquiridos pelo valor de R$ 40 com a diretoria do Passo do Corvo.

Labo convoca reunião

A Liga de Bocha de Arroio do Meio convoca reunião para às 19h30min de terça-feira, dia 13 de dezembro, para os clubes interessados em disputar o Campeonato de Bocha da Força Livre de 2023. A reunião acontece na sede do Pituca em São Caetano.

Por daiane