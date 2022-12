Arroio do Meio terá Corpo de Bombeiros e Samu

O Alto Taquari

Ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 1º, na sede da Acisam, reunião de alinhamento do projeto Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) do município de Arroio do Meio com políticas públicas do governo do RS. O encontro teve explanações dos comandantes do 6º Batalhão de Bombeiro Militar dos Vales Taquari e Rio Pardo, Claiton Fernando Marmitt, e Mateus Bastianeli Screbing, e capitão e tenente do Corpo de Bombeiros de Lajeado, Thalys Rian Stobbe e Fausto Gusmão Althaus.

Participaram da reunião o prefeito Danilo José Bruxel, secretário municipal da Fazenda Valdecir Crecencio e bombeiro voluntário Fernando Kuhn e diretores e representantes das empresas Girando Sol, Bremil, Vale Log, Tintas Nobre, Sulati, Kananda e Neugebauer.

Crecencio destacou a superação em torno do problema político envolvendo duas entidades que buscavam estruturação do Corpo de Bombeiros Voluntários do Município. Marmitt reforçou que o convênio por meio do SCAB tem amparo do Governo Estadual em estrutura, frota, equipamentos e treinamento.

Conforme estudo técnico apresentado pelo tenente Stobbe, Arroio do Meio possui demanda, pelos índices demográficos, características geográficas e principalmente a importância socioeconômica, com a presença de indústrias com atividades e produtos perigosos e fluxo logístico intenso. A localização do quartel perto do Parque de Máquinas, num raio de três quilômetros das principais indústrias e área habitacional, diminuirá em até dois terços atendimento que atualmente leva 15min, quando feito pela corporação de Lajeado. “Minutos fazem a diferença na hora de se controlar incêndios ou salvar vidas”, reforçou.

Os bombeiros sugeriram aos representantes do Executivo e empresários, a inclusão do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), que geralmente é consorciado na estrutura operacional dos bombeiros, destacando o direcionamento de uma ambulância, desfibriladores, outros equipamentos e qualificação. A sugestão foi bem-vinda.

O presidente da Acisam, Adelar Steffler, salientou que os empresários estão de prontidão para dar suporte ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), por meio de dedução de até 5% nos impostos do ICMS e contrapartidas de 10% nos investimentos. Porém, entendeu que a participação pode ser estendida para que mais empresas possam participar dentro de suas proporções. “Ideal é contar com uma estrutura de Bombeiros e Samu para não precisar usar. O fato de existirem 64 voluntários interessados, boa parte com algum tipo de qualificação, precisa ser valorizado”, reforça.

Ao fim da reunião o prefeito Danilo assinou termo de cooperação com o SCAB para implantação do projeto em Arroio do Meio. No transcorrer do convênio, por meio do Piseg, empresas do município irão repassar R$ 950 mil para o Corpo de Bombeiros de Lajeado adquirir uma viatura nova para região, e em contrapartida receber uma viatura e ambulância usadas e auxílio na implantação do SCAB e Samu local. A estimativa é de que serviços de urgência estejam à disposição da comunidade no segundo semestre de 2023 após construção do quartel, estruturação, recebimento de viaturas e treinamentos.

