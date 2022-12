Cotidiano

Arroio do Meio esteve no Natal Luz de Gramado

Na manhã do dia 04 de dezembro ocorreu a apresentação “Grande Coral de Natal” no 37º Natal Luz de Gramado. Um grupo de participantes do Comam – Coral Municipal de Arroio do Meio, juntamente com demais alunos de corais regidos pelo Maestro Martin Altevogt (Coral Municipal de Teutônia, Coral Municipal de Salvador do Sul, Coral União de Estância Velha, Coro Feminino Elo de Vozes e Grupo Vocal Tramavoz) encantou o público que se fez presente na Rua Coberta, em Gramado.

Por daiane