Ambiente positivo para o presente e futuro

Resenha do Solano

Ainda sobre a troca de delegados na Delegacia de Polícia de Arroio do Meio feita pela Delegacia Regional no início de novembro – são coisas que acontecem em qualquer instituição ou organização. Entre achar ‘culpados e inocentes’, o mais sóbrio por parte da comunidade e entidades representativas, é proporcionar um ambiente positivo para nova delegada, que certamente irá fazer muito pelo município e região. Por mais que alguns profissionais sejam únicos (a Copa do Mundo mostra isso), precisamos jogar com o time que temos. Podemos optar em nos comportar como viúvos (as) de pessoas vivas que não podem ou não querem estar com a gente. Ou termos paciência para aprender a gostar do potencial de gente promissora que mal deixamos se apresentar. É preciso viver um dia de cada vez, respeitar o presente e deixar o futuro acontecer, colaborando.

PROTESTOS, FESTAS, CAMAROTES E BEBIDA – O fim de semana ficou marcado por shows nacionais, de Ana Castela no CTC em Lajeado, e estrelas do Sertanejo e Pagode da década de 1990/2000 no Beiro Rio em Porto Alegre. Foram eventos prestigiados por pessoas públicas de Arroio do Meio. O secretário de Obras Cristian Sant’ Ana Perin e sua esposa Luciane Baldo Pinto, estiveram em Porto Alegre. Perin é fã de carteirinha de Leonardo. Já acompanhou shows no CTC, Porto Seguro, Arena do Grêmio e Barretos.

Já os mais patriotas fizeram manifestos pacíficos em frente a quarteis e inclusive na chuva. O filho de presidente foi levar um pen drive com informações da situação Brasil para autoridades internacionais na Copa do Mundo o Catar.

Jorge Weizenmann reitera que as linhas de produção da Cerveja Bolsonaro na fábrica terceirizada em Chapecó, seguem em clima de stand by, e serão alinhadas conforme perspectivas. Assim como a produção na Salva em Bom Retiro do Sul. Fardos com 12 latas de 473ml estão custando R$ 80 cada.

BOLÕES E BOOK MAKES, SEGURANÇA EM DECISÕES – A Copa do Mundo tem motivado a grupos de amigos a fazer apostas sobre os jogos do torneio organizado pela Fifa, competições locais e coisas aleatórias, como a escolha da Corte de Arroio do Meio. Quero registrar que pessoas acertaram em afirmar que o jogo da final do Campeonato Regional em Capitão, não chegaria até o final, não só pelo DNA ou tradição capitanense de ser ‘aguerrida’.

A maior competição de futebol da região e outras competições menores já vinham sinalizando momentos turbulentos. Clima que vem rolando desde a Libertadores de 2018, dentro e fora do esporte. Segundo críticos esportivos, episódios com brigas são reflexo do excesso de uso político feito por dirigentes de entidades esportivas. Os brigões acabam ‘crescendo’ pela falta de enquadramentos em fases preliminares.

Alguns amantes do futebol amador ficaram chateados com a Aslivata, pois a competição mobilizou muitos voluntários e profissionais de diferentes segmentos, e recursos, e deveria ter um campeão, nem que fosse o terceiro colocado. Ou que a exemplo da Libertadores, poderiam fazer a final num campo neutro fora do Vale do Taquari, pois o regulamento ao longo da temporada teria sido muito brando, em definir campos mandos de campo a poucos km de clubes onde foram registradas ocorrências.

Jogadores que já disputaram finais nas décadas de 1980 e 1990, afirmaram que simplesmente houve uma despreocupação com a segurança, por parte dos dirigentes e autoridades policiais, considerando a relevância da final e ânimos da torcida. E que já houve finais num passado recente com pelo menos o dobro de seguranças privados e policiais. Em outras palavras subestimaram o fervor da torcida de Capitão. “E se fosse na periferia de Lajeado?”, compararam.

Sobre supostas injustiças do júri na escolha da corte de Arroio do Meio 2023/2024, todas as desclassificadas têm como se preparar melhor para 2025/2026, ou até participar de concursos em outros municípios. Alguns analistas avaliam que o traje da noite do desfile (jeans e camiseta), prejudicou candidatas que tem estilo de vida mais saudável, e não esteve alinhado com diretrizes de políticas públicas de saúde preventiva. Além de desprestigiar setores da estética e moda, que são pujantes no município.

Por daiane