A foto da copa

Carta Branca

Qual a fotografia da Copa que você escolhe para guardar? Isso. Qual imagem você deixará para os netos verem daqui a, digamos, cinquenta anos?

§§§

Eu vou guardar a foto do time da Alemanha. Aquela, em que o grupo aparece perfilado antes de iniciar o jogo. Aquela foto dos rapazes vestindo uniformes novos e semblante compenetrado, acompanhando a execução do hino nacional.

§§§

– Por quê?

Porque, para mim, a imagem mostra que o mundo caminha para ser um lugar melhor.

Não, não me chame de maluca. Faça o favor de lembrar da Segunda Guerra Mundial. Nas décadas de 30 e 40 do século XX a Europa sediou o conflito militar mais mortífero da história da humanidade. Entre 70 e 85 milhões de pessoas pereceram, fosse na guerra ou pela fome e doenças associadas. No centro do conflito estava exatamente a Alemanha. Na época, líderes da Alemanha pregavam a doutrina da hierarquia racial. Na prática isto significava acreditar na existência de uma divisão entre as raças. Havia a raça superior – a ariana – e as raças inferiores. A raça ariana tinha origem nórdica e características visíveis na cor da pele, nos cabelos e nos olhos claros, na compleição física vigorosa e na inteligência mais elevada (segundo eles). Desta base de pensamento derivava a conclusão de que o mundo se beneficiaria com a eliminação dos seres pertencentes a raças inferiores.

Ou seja, entre as motivações da Segunda Guerra Mundial está a ideia de que há pessoas que merecem viver e pessoas que merecem morrer, simplesmente em função de sua origem e/ou pertencimento étnico-racial.

A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Seria de imaginar que as ideias de superioridade racial tivessem sido eliminadas em definitivo.

Infelizmente, não é o que acontece. Frequentemente, com uma nova roupagem, a fé numa hierarquia racial mostra a cara. Aparece na discriminação dos negros, na violência contra os mais fracos. Aparece em todas as formas de manter privilégios, de humilhar as pessoas julgadas inferiores. Aparece no medo de promover a diversidade.

§§§

É por isso que escolhi a imagem dos jogadores alemães no gramado, ouvindo o hino. Lado a lado, os rapazes se igualam na determinação de buscar o resultado. Em vez de banir aqueles cuja pele não é clara, a escalação acredita nas capacidades. Compreende a contribuição dos diferentes. O critério de escolha dos atletas desconsidera a certificação de origem.

§§§

Eu fico torcendo para que o rescaldo desta Copa seja a valorização da pessoa, sem pré-julgamentos. Fico torcendo para conseguirmos criar um mundo em que cada ser humano encontre oportunidades boas e possa realizar todo o seu potencial. Fico torcendo para que a cooperação entre os indivíduos e entre os povos suba ao podium e nunca mais desça de lá.

Com isso, vão também os votos de Boas Festas a todos vocês!

Por daiane