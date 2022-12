Cotidiano

50 anos de formatura do Curso Técnico em Contabilidade do CNEC

Emocionado, o contador Silvino Huppes relembra com carinho do dia 09 de dezembro de 1972 quando ele e sua turma se formavam no Curso Técnico em Contabilidade no CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, em Arroio do Meio. Ele comentou das tantas dificuldades e desafios que enfrentou para conseguir se formar. “Eu sou de uma família de colonos. Morava no interior, em Rui Barbosa e a maioria dos meus colegas era da cidade. Trabalhava pesado na roça e ainda tinha que estudar, mas todo o esforço valeu a pena”, comemora Silvino.

Por daiane