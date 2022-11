Vereadores liberam R$ 2,6 milhões para construção de Ecei na Barra do Forqueta

O Alto Taquari

Na sessão ordinária de quarta-feira, os vereadores de Arroio do Meio realizaram debates esclarecedores em torno de diversos assuntos de interesse da comunidade. Todos os oito projetos de lei de autoria do Executivo em pauta foram aprovados por unanimidade.

A maior discussão ficou em torno do reconhecimento das atividades agrosilvopastoris, instaladas nas áreas de propriedade de Elaine Lisete Klein e de Henrique Hammes, na localidade de Dona Rita, instituindo ilhas rurais nos imóveis, conforme previsto no artigo 59 da Lei Municipal número 3.888, de 17 de dezembro de 2020.

Roque Haas, o Rocha (PP) reforça que é um dilema enfrentado por muitos agricultores, que têm propriedade nas divisas com loteamentos, e que o modelo de restrições precisa ser revisto, para os loteadores respeitarem mais as metragens. Vanderlei Majolo (PP) avalia que as ilhas rurais são formas de manter os agricultores nas atividades em meio ao crescimento urbano acelerado, frisando uma série de regras. Rodrigo Kreutz (MDB) destacou que além do comprometimento dos produtores com investimentos a liberação das atividades é revista a cada cinco anos. José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) avaliou que o Legislativo tem papel importante nos esclarecimentos para fazer o melhor para os produtores. Adiles Meyer (MDB) pontuou a importância de ter coerência. Paulo Heck (MDB) avaliou ser uma boa forma de administrar a questão, que também não impede o crescimento do município.

Os demais projetos autorizam contratações temporárias de 45 professores Área I, 50 professores Área II, cinco auxiliares de secretaria, 53 monitores escolares, e 15 serviços gerais, para suprir necessidades no Quadro do Magistério Público Municipal, tendo em vista a aproximação do Ano Letivo de 2023; instituem o regulamento e taxas de inspeção sanitária do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos produtos de origem animal; custeiam em até R$ 10 mil no uso da ambulância de UTI durante a realização do Super Final Brasileiro e Gaúcho de Velocross 2022, a ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2022, com o envolvimento, na organização do evento, do Moto Clube de Arroio do Meio (Mocam); abrem crédito suplementar de R$ 1,535 milhão para cobertura de dotações de pessoal insuficientemente orçadas originalmente; e crédito especial de R$ 2.631.772,59 para construção de uma Ecei na Barra do Forqueta, e R$ 50 mil para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à produção agropecuária.

Também foi aprovado anteprojeto legislativo, que visa acolher o projeto apresentado pelo Movimento pela Vida, que visa aprofundar a segurança e gentileza no trânsito, bem como a criação de trajeto ciclístico entre os municípios de Arroio do Meio e Capitão. E aprovados pedidos de informações da bancada do MDB com a lista de Cargos em Comissões (CCs) e respectiva porcentagem de ocupação, e de servidores em Função Gratificada (FGs) e Comissionamento (CCs). Além das vagas em aberto decorrentes de aposentadorias, afastamento temporário e demissões/exonerações. Relações de horas extras semestral e lotações dos servidores. Também foram pedidos comparativos na frequência do EJA entre 2019 e 2022 e detalhes do alvará para venda de bebidas na final do Campeonato de Voleibol.

Apenas um projeto foi enviado para análise das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento. Ele tem o objetivo de aumentar o número de vagas de estacionamento no Centro, por meio de isenção de IPTU aos proprietários dos terrenos que cederem seus espaços físicos na totalidade ou na proporcionalidade, enquanto houver a cessão. A próxima sessão ordinária ocorre em 7 de dezembro.

Ainda no pequeno expediente o suplente Gustavo Dente (PDT) cobrou da Administração que notifique a empresa responsável pelo asfaltamento da rua Érico Veríssimo no bairro Medianeira, inaugurado nesta gestão, que está em garantia. Assim como melhorias na sinalização horizontal da ERS-482 no Vale do Arroio Grande e no entroncamento da ERS-130 com a rua Leopoldina Wendling em São Caetano. Também cobrou uma operação tapa-buracos na VRS-811 e patrolamento da estrada geral de São José de Palmas e travessão de Forqueta Baixa. “Tudo pela segurança dos transeuntes”.

DETALHES PREOCUPAM A OPOSIÇÃO – Adiles Meyer (MDB) buscou se redimir quando na última sessão esteve desinformada a respeito do projeto Arroio do Meio Canta em Alemão, que tem relevada importância histórica para a comunidade local. Quanto ao anteprojeto Movimento pela Vida, destacou uma série de questões relacionadas à gentileza e segurança no trânsito, assim como a importância do cicloturismo que vai trazer impactos positivos para todos os transeuntes. Lembrando que estacionamento rotativo, faixas de segurança, as proteções nas esquinas e outras demandas, trouxeram melhorias significativas no Centro. Falou ainda a respeito da comemoração dos 142 anos da Comunidade Evangélica de Forqueta. Questionou o tempo de demora para execução da pinguela de Forqueta. Ainda, lamentou as condições das VRS-811 e das estradas interioranas. “Não estamos com dor de cotovelo com as obras em andamento. Mas alguns detalhes nos preocupam. Se as colocações do colega Gustavo fossem da oposição, teriam outra interpretação aqui dentro”, dimensionou.

EVENTOS DE FIM DE ANO – José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) parabenizou a Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) pelo campeonato de voleibol que se encerrou no dia 15 de novembro. Falou ainda a respeito da ampla programação de aniversário e Natal do município. Enalteceu a árvore de Natal instalada na praça, que ela “cresceu” seis metros em relação ao ano passado. Projeto este que foi totalmente aportado pela empresa Neugebauer, não tendo recurso público. Citou outros diversos eventos que irão ser realizados, convidando a comunidade para que se faça presente.

PREOCUPAÇÃO COM QUALIDADE DAS OBRAS – Paulo Heck (MDB) repercutiu a qualidade dos asfaltos. Se diz preocupado, pois vários locais estão com problemas de deterioração. Avalia como obras mal feitas, lembrando do caso de uma empresa que foi proibida de participar de licitações por não cumprir contratos e que recentemente teve essa restrição suspensa. Parabenizou o vereador Gustavo por elencar problemas nas estradas e também de terraplanagens, principalmente para as pessoas que precisam para a primeira moradia. Lamentou o caso da ponte pênsil de Forqueta, que é considerada um ponto turístico e hoje simplesmente não existe. Cobrou melhor sinalização da VRS-811, principalmente perto da nova escola de jiu-jitsu. Por último parabenizou pela festa campeira realizada no CTG Querência de Arroio do Meio.

BOLSÕES DE ÁGUA X ÁREAS ALAGADIÇAS – Maria Helena Matte (MDB) falou sobre a Área de Lazer Pérola do Vale, onde a comunidade cobra a implantação de ciclovia. Disse que cada vez mais as pessoas usam a bicicleta como meio de transporte. Ainda, sugere mais câmeras de vigilância nas dependências, pois o local é muito frequentado, principalmente no verão. A respeito da Ponte de Ferro, disse que do lado de Arroio do Meio está crítica a questão dos pranchões. Quanto ao projeto Arroio do Meio Canta em Alemão enaltece sua importância para a comunidade. A respeito do anteprojeto Movimento Pela Vida, que é bem pensado, tendo apoio dos Governos Federal e Estadual e vem a somar aos municípios. Cobrou mais informações a respeito de bolsões de água que constam no plano de governo, pois são de interesse da agricultura e preocupam a população de áreas alagadiças. Pediu que a Administração pense no bem-estar das pessoas. Ainda, lembrou da campanha voltada à saúde do homem, que terá o dia D, em 19 de novembro.

LEGISLATIVO MAIS INDEPENDENTE – Alessandra Brod (Progressistas) disse que o mês de novembro é de muitos eventos na comunidade, sendo o principal o dos 88 anos de Arroio do Meio. Ela agradeceu todas as pessoas que ao longo da história contribuíram para o desenvolvimento e sugeriu que a comunidade participe das diversas programações. Destacou ainda: o acendimento da iluminação natalina e lançamento do livro Passo no Meu Espaço; o cinema na praça; a celebração de Ação de Graças; o primeiro Encontro de Orquestras Municipais, que irá reunir grupos de outros municípios; e o concurso de escolha das soberanas. Voltou a sugerir a construção de sua sede própria para a Casa Legislativa e a criação de um fundo para investimentos em infraestrutura. Ainda, que a câmara se associe à Avat. Agradeceu o pedido que foi atendido pela presidência a respeito do regimento interno. Por outro lado, pede atenção quanto ao portal da transparência junto ao site da Câmara. Falou da importância, como casa legislativa, de estar aberta à comunidade e aberta aos projetos que entram na casa. Sugeriu mais discussão a respeito do assunto proposto no anteprojeto.

O ESQUECIMENTO DE PALMAS – Marcelo Mügge (MDB) disse que vem da comunidade de Palmas, onde não estão “chegando” as coisas. “Passados dois anos de gestão, foi prometida uma creche para a localidade e não se toca mais no assunto. Palmas está sendo esquecida”. Frisou que quando iniciou o projeto Dália se sabia que seria necessária infraestrutura para que os funcionários tivessem local para deixar suas crianças. O vereador também se mostra preocupado com a má qualidade do asfalto. Ainda, quanto à Ponte de Ferro, ela está tendo grande desgaste e a manutenção está sendo precária. Disse que Lajeado poderia colaborar com as reformas. Pontuou que o local é perigoso para os motociclistas. Ainda sobre a estrutura, sugeriu um local adequado para as pessoas pararem seus veículos para irem fazer suas fotos, já que é um ponto turístico. Por último, parabenizou pela festa realizada pela Asmam.

A LUTA DIÁRIA DOS TRABALHADORES – Vanderlei Majolo (PP) dedicou o espaço ao trabalhador do município. Fez referência citando algumas profissões, as quais, são muitas vezes as que mais “suam a camisa” e menos recebem o reconhecimento: funcionários de fábricas, padeiros, motoristas, pedreiros, pintores, moveleiros, borracheiros, garis, mecânicos, agricultores e diversos outros. Frisou que não menospreza nenhuma outra profissão, mas que decidiu por destacar algumas nas quais as pessoas ganham os salários mais baixos, os quais são gastos em sua totalidade em itens básicos e que mais são tributados.

IMPARCIALIDADE LEGISLATIVA PELA BOA POLÍTICA – Gustavo Dente (PDT) agradeceu ao seu partido, ao vereador Nelson Paulo Backes e as pessoas que lhe confiaram o voto, lhe garantindo a oportunidade de ocupar a cadeira legislativa. Destacou ainda a importância da imparcialidade na política. Que a falta dela prejudica o bom andamento. Parabenizou os líderes comunitários pelo trabalho que vêm realizando. Sobre as ilhas rurais, observou que há muito loteamento sendo criado e agricultor sendo exprimido. Também pediu por um redutor de velocidades na VRS-811, conforme sugerido pelo vereador Paulo Heck. Falou a respeito de seus requerimentos, que buscam o melhor para a comunidade, em especial segurança no trânsito que é um direito constitucional. Convidou a sociedade para que participe dos eventos que se aproximam. Elogiou o trabalho do secretário da Saúde Gustavo Kasper, mas, por outro lado, cobrou maior comprometimento dos médicos no atendimento. Parabenizou a RGE pelas obras que vem realizando no município.

COBERTURA PARA PONTE DE FERRO – Rodrigo Kreutz (MDB) falou das obras que vêm acontecendo, a exemplo do que ocorria em todas as demais administrações. Não concorda com o que foi colocado na sessão passada, que a oposição está achando que estão saindo obras de mais. “O nosso papel é cobrar, para que cada vez mais demandas sejam contempladas”. Citou algumas situações como na Saúde, Educação, Agricultura e Obras, que não estão a contento. Lembrou que no plano de governo foi prometido 10% em obras, o que não está acontecendo. Além disso, foi feito financiamento, que foi dito que não seria feito. Voltou a pedir pela calçada de passeio na rua Artur Schroeder, temendo por acidentes com os pedestres. Destacou o evento quando ocorrerá o acendimento das luzes natalinas, com a presença da orquestra de Teutônia, na Girando Sol. Falou sobre a sequência da SporFest e parabenizou todos os envolvidos. Convidou a comunidade para os demais eventos que serão realizados no município. Disse também estar preocupado com as condições da Ponte de Ferro. Sugere novos pranchões e uma cobertura da estrutura, para melhorar a segurança e diminuir a necessidade de manutenção. Comentou que as pessoas estão felizes com o asfalto de Arroio Grande, mas cobrou melhor sinalização vertical e horizontal nesta e em diversas outras vias.

À ESPERA DO COORDENADOR DE TRÂNSITO – Marcelo Schneider (MDB) destacou a sugestão da comunidade, a respeito do Trânsito Gentil, dizendo que a Administração deixa a desejar. “Tudo que já foi pedido na Casa e não é dado um retorno”. Relatou que no plano de governo fala em revitalização do Centro e até o momento nada. Pedido por grades de proteção nas esquinas, que está no projeto do trânsito gentil, e até o momento nada. “É uma pena que a comunidade precise se mobilizar para coisas pequenas”. Falou que há mais de 150 assinaturas por uma elevada na frente da antiga Incomex e até hoje nenhum retorno. Ainda, que há pedidos por paradas de ônibus e acessibilidade nas calçadas de passeio, assim como, a construção de novas calçadas. “O setor de trânsito acho que não existe. Foi convidado duas vezes para vir falar na Câmara e não aparece”. O vereador comentou também que foi prometido para o comércio do Centro que iria ter a demarcação e normatização do comércio ambulante e não se fala mais sobre. Informou que esteve na festividade da Forqueta e foi cobrado a respeito da pinguela. Ainda, parabenizou o Departamento de Esportes pelo belo campeonato de voleibol, enaltecendo a importância do esporte na vida dos jovens. A respeito de um espaço próprio para a Câmara, disse que o existente está bom, que não se paga aluguel e está acolhendo muito bem a todos. Assim, “nos mantemos como uma Câmara enxuta, não se tendo gastos em exagero. Estamos aprovando todos os projetos que são bons para comunidade e promovendo melhorias no regimento e site. Óbvio que cada um tem sua opinião. Porém, com os 4% do orçamento que devolvemos ao Executivo, boa parte dos investimentos sugeridos pelo Movimento Gentil poderia ser feita. Um próximo presidente, se achar necessário, pode gastar mais”.

