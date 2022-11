Vale Log participa de missão em Israel

O Alto Taquari

Representada pelo presidente Adelar Steffler, a Vale Log está participando da Missão de Estudos do Ramo Transporte, em Israel, no período de 6 a 11 de novembro. A comitiva brasileira embarcou no último dia 3, formada por representantes de 25 cooperativas de transporte do país, incluindo as gaúchas Vale Log e Cotraíbe, juntamente ao Sistema Ocergs, numa organização do Sistema OCB (CN Coop, OBC e Sescoop). A viagem segue até sexta-feira, dia 12, incluindo embarques e deslocamentos (segue ao lado).

Em Israel

O evento sobre liderança, inovação e tecnologia, é composto por visitas técnicas a Jerusalém, Holon, Haifa e Tel Aviv. Antes disso, o grupo participou de uma reunião em Roma, na Aliança Cooperativa Italiana, com o presidente do Comitê Nacional de Cooperativas de Transportadoras, para conhecimento da realidade local no segmento. Em Jerusalém, o grupo participa de reunião com o Escritório da Apex Brasil e Embaixada Brasileira, além de visitas à Startup National Central e Cooperativa de Taxistas. Em Holon, visitam a Agência Smart Mobility e a Egged, que é a maior cooperativa de transporte de Israel, com 90 anos de história e controle de 35% do mercado de transporte público de passageiros.

O roteiro segue em Tel Haviv, onde participam de uma capacitação em Liderança e Inovação em Transporte com a Lahav Executive Education. Concluindo em Haifa, o grupo conhecerá o Porto e toda estrutura de transporte e integração marítima de Israel, além de participar de uma reunião com a empresa Eco Motion e visita à Smart Mobility Community, que se trata de uma parceria público-privada voltada ao fomento da inovação no segmento de transporte.

Por daiane