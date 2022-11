Um município bom para viver

Apartes

Ao longo dos mais de 40 anos que fazemos jornalismo em Arroio do Meio, estamos entregando mais uma edição comemorativa com 80 páginas pelo aniversário de 88 anos que estão sendo comemorados com diversas programações. Durante este tempo abordamos temas diversos, mas que tem como foco principal enaltecer as pessoas que são ou foram responsáveis pela construção e desenvolvimento do nosso município em diferentes áreas. Ao fazer um jornalismo propositivo com espaço para tantas ações, iniciativas, projetos, acreditamos estar fazendo nossa parte no crescimento do município.

Ao observar a trajetória de Arroio do Meio nas últimas décadas chama muita atenção o quanto evoluímos e o quanto cada munícipe, muitos vindos de outras regiões do país ou nação, em sua diversidade contribuem para tornar a nossa terra, boa de viver e morar. Não faltam oportunidades para empreender ou trabalhar em pequenas, médias e grandes empresas. Temos boas escolas, igrejas, entidades, casas de saúde, segurança pública, comércio diversificado, espaços para lazer e atividades esportivas e culturais, além de opções turísticas. Os gestores públicos encaram com seriedade e espírito democrático a governança. Faltando dois anos para chegar aos 90, esperamos continuar crescendo, encarando nossos desafios, resolvendo eventuais vulnerabilidades e renovando nossos propósitos atentos às mudanças, que exigem inovação e tecnologia, sem nos distanciar das próprias raízes.

Por daiane