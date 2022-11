Travesseiro é destaque estadual

O Alto Taquari

O prefeito de Travesseiro Gilmar Southier, a secretária da Educação Michele Träsel e equipe responsável pelo projeto “Biblioteca Itinerante, Livros Viajantes” participaram da Cerimônia de Premiação do 4º Prêmio Boas Práticas da Gestão Municipal promovido pela Famurs. A solenidade ocorreu no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, junto ao Smart Cities Park.

Na oportunidade, estiveram presentes diversos municípios do Estado, para serem premiados com troféu e certificado, conferindo o título de 1º, 2º e 3º lugares. Foram premiados, 45 dos 557 projetos avaliados, contemplando 15 áreas de atuação. Travesseiro conquistou o 1º lugar na área da Cultura, com o projeto “Biblioteca Itinerante, Livros Viajantes” desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, sendo considerado o melhor projeto cultural do Estado, entre 43 projetos inscritos na categoria.

“Para o município é uma satisfação muito grande ser reconhecido como o melhor projeto cultural do Estado, pois através do projeto ‘Biblioteca Itinerante, Livros Viajantes’. Buscamos contemplar toda a população de acordo com a realidade de nosso município, que é composto por diversas comunidades do interior. O projeto foi uma ideia muito criativa para solucionar o problema de acesso aos livros, pois a biblioteca estava muito distante da população. Levar os livros até as pessoas é louvável pois revela o desejo de fomentar a cultura e o conhecimento de nossos munícipes”.

