Transição e desafios

Depois das eleições do último domingo, com as devidas comemorações, – em alguns lugares como aqui, foram mais contidas porque os resultados frustraram as expectativas – começa a transição de governo. Eduardo Leite (PSDB) que recebeu no Rio Grande do Sul 56,35 % dos votos em relação ao seu adversário Onyx Lorenzoni do PL, 42,88%, obteve uma vitória importante, principalmente para o PSDB. Habilidoso, articulado, de bom trânsito, bem assessorado, Leite construiu apoios com diferentes partidos, prefeitos (mas nem todos reverteram em votos) e até do PT que recomendou voto ao tucano por causa da polarização nacional. Para Leite será uma espécie de continuidade de governo, o que significa que a transição em si, não terá dificuldade legal ou administrativa. O novo mandato que começa em janeiro de 2023 trará novos desafios, entre os quais, acomodar apoiadores em cargos, cumprir as metas do Regime de Recuperação Fiscal negociado por ele mesmo, estabelecer um diálogo com a União, com a Assembleia Legislativa onde deverá ter uma certa resistência, já que muitos partidos tentarão recuperar sua importância política. Dentro de dois anos se não houver nenhuma surpresa, teremos eleições municipais.

Em Arroio do Meio só para contextualizar, Eduardo Leite no último domingo, fez 47,55% dos votos. Onyx (PL) recebeu 52,45% dos votos. Em 2018, Leite (PSDB) fez 46,41% dos votos e Sartori (MDB) havia feito 53,59% dos votos. São recados que os eleitores deixam na urna.

Bolsonaro venceu as eleições no Rio Grande do Sul, com uma vitória um pouco menor do que em 2018. No último domingo fez 56,35% dos votos e Lula obteve 43,65% dos votos. Em 2018, Bolsonaro havia feito 63,24% dos votos válidos e Haddad 36,76%.

Em Arroio do Meio e na maioria dos municípios do RS, Bolsonaro também venceu, embora tenha diminuído um pouco os índices. Conforme pode ser acompanhado nos mapas do Urna por Urna, no último domingo Bolsonaro obteve a preferência de 67,93% de eleitores. Em 2018, no segundo turno, Bolsonaro fez 73,19% dos votos em Arroio do Meio, 5,26% a menos, o que consolida uma força bastante expressiva da Direita e dos Conservadores.

Pronunciamento curto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) demorou para se pronunciar depois de ter perdido as eleições para Lula. Somente na terça-feira à tarde, em discurso rápido falou publicamente. Falou pouco. Agradeceu pelos 58.206.354 votos e anunciou a transição. Falou em injustiças, mas agiu dentro do que estabelece a Constituição. A fala estava sendo aguardada por grande número de apoiadores e caminhoneiros que fizeram protestos e manifestações desde segunda-feira, dia 31, a maioria pacíficos pelo Brasil, inconformados com o resultado das eleições. Muitos destes apoiadores estavam esperando um gesto mais extremo, porém Bolsonaro refirmou a necessidade de agir dentro do que estabelece a CF. Em outro momento, na quarta-feira agradeceu pelas manifestações de apoio e solidariedade recebidos em diferentes pontos do país, mas disse que “não se pode tirar o direito de ir e vir “ das pessoas, nem se poderia agir com os mesmos métodos usados por grupos de esquerda.

Manifestações e bloqueios

As manifestações, bloqueios e protestos foram perdendo a força durante a quarta-feira no decorrer do dia, de forma pacífica ou pela intervenção da Polícia Militar.

Aqui em Arroio do Meio na RS 130, no pátio da Dalfa Ferragens desde terça-feira, caminhoneiros e apoiadores se concentraram e fizeram manifestações com bandeiras do Brasil e cartazes, que diziam “ Não à censura”, “Resistência Civil, Poder do Povo” O movimento foi maior na terça-feira à noite e durante o feriado de quarta-feira. Em alguns horários, mais de 300 pessoas entre caminhoneiros e apoiadores locais estiveram concentrados no local.

