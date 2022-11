Todos dependem de todos x posicionamentos em 2024

Resenha do Solano

As indignações após a eleição mais acirrada da história do país e dúvidas na condução do pleito são mais do que justas. Afinal não se trata de um troféu e de um pôster de uma competição, e sim o futuro do país pelos próximos quatro anos.

Vejo que a não vitória de Bolsonaro está muito mais relacionada ao comportamento do presidente, apoiadores e parte da militância ‘assumida’, que ao longo dos quatro anos morderam ‘iscas’ da esquerda e centrão que estão mais acostumados com eleições presidenciais. Mas não vem ao caso.

Em âmbito local, chamaram atenção algumas manifestações nas redes sociais de jovens, adultos e idosos ultraconservadores de extrema direita, cujos ‘negócios’ dependem de todas as classes sociais e bandeiras políticas. Dentre estas pessoas, algumas fizeram suas publicações (com centenas de curtidas e compartilhamentos) de ‘resorts’ (o que não tem nada de errado), além daquelas que renegam a própria história.

Estou muito curioso se em 2024 vão ter discernimento em saber quem é o centrão de Arroio do Meio e manter os mesmos posicionamos (porque em tese a estruturação de uma direita forte começa na base). Ou se vão encolher o rabinho entre as pernas para não se indispor com conterrâneos, perder eventuais “tetas” ou outros “brickes” por aqui (públicos e privados). Ou ainda, na última das hipóteses deixar se seduzir por convite de um baile de debutantes para escolha de candidatos a vice, e no fim das contas desqualificar a direita atual por não ter feito a ponte à Colinas. Lembrando que o asfalto a Capitão está sendo entregue mais de duas décadas após o prazo.

Claro, dentre o público presente nas manifestações, algumas pessoas só estavam ali para ter um motivo para se aglomerar e ficar de várzea, já que tinha uns churrascos patrocinados, por gente que possivelmente vai apoiar o centrão, aqui e Brasil afora.

Devido aos atos pós-eleitorais muitas pessoas nem conseguiram visitar entes falecidos nos cemitérios. Outras pessoas não deram a mínima para o resultado das eleições. Elas sabem que no Brasil é cada um por si e pelos seus. Pois “aqui é mate ou morra e os políticos de esquerda, direita e centrão querem que você se f***”, e só proporcionam coxinhos e medalhas a quem interessa. Com isso, por mais boa que seja nossa comunidade, passamos a compreender melhor algumas decisões inexplicáveis.

DP DE ARROIO DO MEIO TEM NOVA DELEGADA – Assumiu a titularidade da Delegacia de Polícia de Arroio do Meio na quarta-feira, a delegada Dieli Caumo Stobbe. Natural de Progresso, reside em Lajeado desde os oito anos de idade. Formada em Direito pela Univates em 2013, ingressou na Academia de Polícia há 18 meses. Casada com o delegado Juliano Stobbe, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Dieli vinha atuando na DPPA de Passo Fundo desde setembro de 2021.

A delegada diretora da 19ª Delegacia de Polícia Regional de Interior (19ª DPRI),Shana Luft Hartz, revela que a decisão foi pontual, atende reivindicações do Conselho da Mulher, para dar ao público feminino um ambiente mais acolhedor, de empatia e ainda mais confiável, para solucionar questões de violência doméstica e contra as mulheres.

A nova delegada está ciente e feliz pelo desafio de assumir a DP numa área de atuação de extrema relevância, onde a comunidade é atuante. “A intensão é nos aproximarmos cada vez mais da população, e por meio da integração com as demais forças policiais, diminuir a criminalidade dando sequência ao trabalho de qualidade desenvolvido pelo então Delegado Dinarte Marshall Jr”, destaca.

A demanda específica voltada ao público feminino, segundo a delegada, é uma polícia pública estadual para coibir índices ainda expressivos, porém, subnotificados. “É um tipo crime presente em todas as classes sociais. Além do bom atendimento às vítimas, vamos afastar os agressores dos lares”, afirmou. No fim de novembro a DP de Arroio do Meio irá inaugurar a Sala das Margaridas.

Outro objetivo da delegada é o aumento do efetivo da DP de Arroio do Meio. Entre os primeiros atos oficiais, realizou a visita ao gabinete do prefeito Danilo José Bruxel e secretárias de Administração Áurio Paulo Scherer e Fazenda Valdecir Leandro Crecêncio.

RECORDES NA RESOLUÇÃO DE CRIMES E SAÍDA CONTRA VONTADE – O delegado Dinarte que assume a Delegacia de Plantão e Pronto Atendimento nessa sexta-feira, agradeceu parceria do MP e Judiciário, que acolheram as demandas judicias dando celeridade ao nosso trabalho, e imprensa por divulgar boas ações. “Deixo Arroio do Meio contra minha vontade. Foi uma das melhores lotações da minha carreira. A comunidade sempre ajudou com informações e empresas com recursos. Em 13 meses tivemos menor número de homicídios da historia. Apenas um e solucionado em 18 dias. Criamos a Sala das Margaridas e fomos cofundadores da rede de apoio as mulheres, junto ao Conselho Municipal da Mulher. Nunca houve tantas prisões de traficantes e também autores de furtos identificados e presos. Além da captura de um estuprador. Em 2021, atendemos 2048 ocorrências e neste ano já batemos 1980. Tudo isso com apenas dois agentes. Conseguimos duas viaturas do PISEG, que já estão em processo de compra. Deixamos em andamento a 3º edição do projeto Bike Solidária , que será em 2023. Sem falar que aumentamos a arrecadação para o Consepro, com o auxílio do município de Travesseiro (R$ 10 mil), do SICREDI e também do Ministério Publico, com a destinação dos valores provenientes dos acordos de não persecução penal. Tal acréscimo na arrecadação do Consepro possibilitou a contratação de mais uma estagiária de nível de pós-graduação, a qual auxilia no atendimento das mulheres vítimas de crimes. O aumento da resolução dos crimes adveio, sem dúvida nenhuma, da proximidade e integração com a Brigada Militar de Arroio do Meio, que foi parceira da Policia Civil no combate ao crime. Agradeço em especial, ao Tenente Ângelo Frick Lau à presteza sempre que foi demandado para auxiliar nas operações desencadeadas nesses 13 meses”.

Por daiane