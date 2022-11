SportFest 2022 reuniu cerca de mil pessoas

Esportes

O Sport Club União de Arroio Grande, Arroio do Meio, foi palco da SportFest 2022, no sábado, dia 19. Nem o calor de mais de 30 graus espantou o público que passou pelo evento. Cerca de mil pessoas prestigiaram a programação, que iniciou às 8h.

Ao meio-dia, em torno de 500 pessoas degustaram o costelão feito no fogo de chão e o carreteiro no tacho. A criançada pode se divertir nos brinquedos infláveis e a Ervateira Secco esteve presente realizando a mateada.

Os torneios de vôlei misto e futebol infantil iniciaram pela manhã. A taça de campeão do vôlei ficou com o BPR Energia Solar. O Travesseirense/Dois Toques Vôlei foi o vice-campeão. Em 3º lugar ficou a equipe Associação Atlética Curê.

O torneio de futebol infantil teve disputa em cinco categorias. Seguem os campeões e vices de cada categoria: 2008/09 – 1º lugar – Monsoon/Prata– 2º lugar – Prata/Monsoon; 2010/11 – 1º lugar – Atlético Jrs – 2º lugar – Monsoon/Prata; 2012/13 – 1º lugar – Atlético Jrs – 2º lugar – Dias Fut; 2014/15 – 1º lugar – Monsoon/Prata – 2º lugar – CFM Encantado; 2016/17 – 1º lugar – CFM Encantado – 2º lugar – Monsoon/Prata.

O torneio de beach tennis (tênis de praia) foi cancelado pois houve desistências de duplas pouco antes do início da competição. “Tínhamos algumas duplas inscritas e algumas dessas desistiram de última hora em função de outro evento, aí ficamos com poucas duplas, inviabilizando a realização do torneio”, explica o organizador Marciano Lindemann (Jaca).

O torneio de bocha já havia iniciado no feriado do dia 15 e teve continuidade no sábado. Ao todo foram realizadas 42 partidas, dessas, 16 foram no sábado. A dupla Dinho e Marinho foi a grande campeã levando para casa o prêmio de R$ 1.200. Os vice-campeões foram Joel e Juliano. Mané e Daniel ficaram em terceiro lugar e em quarto lugar, Vitor e Jair. O evento foi uma realização do Sport Club União, com apoio da Administração Municipal.

Por daiane