SportFest 2022 é neste sábado

O Sport Club União de Arroio Grande, Arroio do Meio, sedia a SportFest 2022, neste sábado, dia 19 de novembro. A última edição havia sido em 2019, antes da pandemia de covid-19. Neste ano, são quatro modalidades esportivas diferentes: bocha, vôlei misto, futebol infantil e beach tennis (tênis de praia).

Esta última, é novidade na programação, que inicia às 8h. O beach tennis surgiu na década de 1980, nas praias de Ravenna (Itália) e popularizou-se pelo mundo. É bastante praticado no Brasil, principalmente nas praias. A modalidade é jogada na areia e se parece com uma mistura entre tênis e badminton. Até a quinta-feira, 17, haviam se inscrito 10 duplas para o torneio.

As inscrições para o vôlei misto, futebol infantil e beach tennis encerram nesta sexta-feira. Caso alguma equipe queira se inscrever após o prazo, deve entrar em contato com os organizadores da respectiva modalidade e verificar a possibilidade do ingresso na competição. Para o beach tennis, as inscrições são pelo fone (51) 99332-4499, com Marciano Lindemann (Jaca).

Bocha iniciou no feriado

O torneio de bocha já teve início no feriado do dia 15, com 28 duplas inscritas de diversos municípios da região, como Lajeado, Roca Sales, Travesseiro e Capitão, além de Arroio do Meio. Foram 26 partidas que iniciaram às 9h e se estenderam até à noite.

Quatro equipes saíram classificadas para as quartas de final que vão ocorrer neste sábado. Estão previstos mais 14 jogos para definir o campeão, que estão programados para começar às 13h, com possibilidade de algumas partidas serem antecipadas para a manhã. Rodrigo Kreutz, um dos organizadores do torneio, parabenizou as duplas pela disciplina e bons jogos e espera que continue assim na fase final.

Para o vôlei misto de equipes, as inscrições podem ser feitas com Caroline Frohlich, pelo fone (51) 99330-2757. Até nessa quinta-feira, 17, foram sete equipes inscritas. A modalidade de futebol infantil tem oito times inscritos e ainda recebe inscrições pelo fone (51) 99625-1717, com Emerson Neves.

Costelão ao meio-dia

No sábado de meio-dia será servido almoço com costelão, carreteiro no tacho, maionese e saladas diversas, pelo valor de R$ 50 para adultos e R$ 20 para crianças até 12 anos. Reservas para o almoço podem ser feitas com Valmor – fone (51) 99290-4297, Cláudia – fone (51) 99749-2098 e Rodrigo – fone (51) 99649-6441.

Na festa, que tem o apoio da Administração Municipal, serão instalados brinquedos infláveis para a garotada e haverá mateada com a Ervateira Secco. A organização espera que mais de 1.300 pessoas prestigiem o evento. Não será permitida a entrada de comidas e bebidas.

Na segunda-feira, 14, véspera de feriado, ocorreu o baile da SportFest 2022 com Rogério Magrão & Banda e Contagem Regressiva, no salão do Sport Club União. Cerca de mil pessoas arrastaram o pé na pista de dança e se divertiram com boa música.

Por daiane