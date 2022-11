Sete de Setembro de Capitão é finalista

Esportes

Primeira final acontece domingo, dia 20, em Conventos

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 13, os jogos da rodada da volta da fase semifinal. A rodada definiu como finalistas da categoria de Titulares as equipes do Sete de Capitão e o Estudiantes de Conventos/Lajeado. Na categoria de Aspirantes a final reúne as equipes do Estudiantes e o Ecas de Imigrante. O campeonato que começou com 18 clubes, inicia sua decisão neste domingo, dia 20. A primeira rodada da final acontece no campo do Estudiantes. A rodada final será realizada dia 27, em Capitão.

Pela categoria de Titulares, jogaram em Capitão, as equipes do Sete e o Palanque. O Sete, que perdeu na rodada de ida por 1 x 0, resultado que deu vantagem para o Palanque jogar por dois empates, devolveu a derrota vencendo seu adversário por 2 x 0. Os gols foram marcados no segundo tempo por Eliezer, um de bicicleta e o segundo nos minutos finais da partida, levando a loucura a torcida do Sete. O Sete ficou com a vaga de finalista na decisão por os pênaltis, onde venceu por 3 x 2, depois de duas defesas do goleiro Bruno.

A outra vaga foi decidida em Conventos, onde se enfrentaram Estudiantes e o Brasil de Marques de Souza. Considerado um clássico, a partida estava cercada de muita expectativa. Com empate em 1 x 1 na rodada de ida, o Estudiantes que tinha a vantagem de jogar pelo empate, venceu por 4 x 1, com três gols de João Moura, grande sensação da equipe.

A categoria de Aspirantes, também viveu duas decisões. Em Conventos, jogaram as equipes do Rui Barbosa e Estudiantes. A vaga de finalista ficou com o Estudiantes que venceu por 2 x 1. Em Capitão, aconteceu o duelo entre o Fluminense de Mato Leitão e Ecas de Imigrante. Na rodada de ida as duas equipes haviam empatado em 2 x 2. No domingo, o Ecas venceu por 2 x 1 e se classificou para a final.

Primeira final em Conventos.

A decisão do título de campeão do Regional da Aslivata começa domingo, dia 20. A primeira rodada será realizada no campo do Estudiantes, em Conventos. Às 14 horas entram em campo pela categoria de Aspirantes as equipes do Estudiantes de Conventos e o Ecas de Imigrante. A vantagem de jogar por dois empates é do Estudiantes. Nesta categoria a Aslivata iniciou a contagem de pontos iniciou no ano de 2000. O Estudiantes é o último campeão em 2019. Ecas vai pela primeira vez para uma final.

A primeira final pelos Titulares inicia às 16 horas entre o Sete de Capitão e o Estudiantes de Conventos. Por estar melhor na disciplina, o Sete joga a segunda partida da final em Capitão. Já o Estudiantes por ter melhor campanha no campeonato tem a vantagem de jogar por dois empates. No caso de uma vitória de cada equipe a decisão do título vai para os pênaltis.

O Sete está pela segunda vez numa final do Regional. A primeira vez foi em 2018, quando se sagrou campeão diante do Juventude de Berlin/Westfhália. Já o Estudiantes, equipe que está invicta no atual campeonato, joga sua primeira final da era Aslivata que começou em 1985.

Por daiane