Sete de Capitão decide o título regional contra o Estudiantes

Esportes

Partida final ocorre domingo, às 16 horas, em Capitão

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 20, a rodada de ida da final com a disputa de duas partidas no campo do Estudiantes de Conventos. Pela categoria de Titulares jogaram as equipes do Estudiantes e o Sete de Capitão e na categoria de Aspirantes se enfrentaram Estudiantes e o Ecas de Imigrante. A rodada se transformou numa grande festa do futebol amador regional com a presença de um público de mais de 3 mil pessoas, charangas, foguetórios e uma intensa manifestação dos torcedores.

Pela categoria de Titulares, entraram em campo na busca do título de campeão as equipes do Estudiantes e o Sete de Capitão. Logo no início da partida as duas equipes não conseguiram esconder um certo nervosismo que se revelou em passes errados e na extrema tentativa de observar o adversário. O Estudiantes, do técnico Nacho, foi mais ousado e tomou a iniciativa da partida com maior presença em seu campo de ataque. O Sete, treinado por Remor Bagnara que tinha quatro desfalques em sua equipe, tentava se reorganizar a cada jogada. No meio disso, aos 18min teve um abalo, quando o Estudiantes construiu jogada pelo lado direito através de seu articulador Dimitri, que cruzou e encontrou João Moura livre na pequena área para fazer 1 x 0. Mesmo atrás no placar, o Sete continuou acreditando na partida, tirando espaços do Estudiantes que trocava muitos passes, enquanto que o Sete tentava jogadas de profundidade e buscava maior presença no campo de ataque. Entre as oportunidades que teve no primeiro tempo, Pelego chutou da intermediária, acertando a trave da meta do adversário.

O segundo tempo foi uma outra partida. Mesmo sem mexer em peças na equipe, o Sete manteve soberania desde o começo, superando seu adversário em todos os setores do campo, criando oportunidades e a cada lance chegava mais perto do gol do Estudiantes. O empate veio aos 26min, numa avançada pelo lado direito que terminou em bate-rebate, sendo a bola concluída por último por Pelego na saída do goleiro Poio. Com 1 x 1 no placar, o Estudiantes tentou uma reação que parou diante da forte marcação imposta pelo Sete que não deixou espaços para o adversário ameaçar o goleiro Bruno. Até o final da partida o Sete, após algumas substituições, ainda teve forças para atacar e ameaçar o gol adversário.

O resultado transferiu a decisão para domingo, dia 27, quando as duas equipes voltam a se enfrentar. O 35º Campeonato Regional promovido pela Aslivata, tem sua decisão marcada para Capitão. Por ter melhor campanha no campeonato, o Estudiantes, um clube de 53 anos de existência, joga pelo empate para conseguir seu primeiro título regional. O Sete, que recentemente completou 70 anos de fundação, precisa vencer por qualquer resultado para consolidar o título de bicampeão do Regional da Aslivata. A partida tem início previsto para às 16 horas.

Categoria de Aspirantes

A rodada de domingo foi aberta com a primeira partida da decisão dos aspirantes entre o Estudiantes e o Ecas de Imigrante. A partida foi vencida pelo Estudiantes pelo placar de 2 x 0. Domingo, em Capitão, as duas equipes voltam a se enfrentar. O Estudiantes será campeão com um empate, enquanto que o Ecas precisa vencer no tempo regulamentar para levar a decisão para os pênaltis.

Por daiane