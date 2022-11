Sete de Capitão decide com o Palanque

Esportes

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 06, os jogos da rodada de ida da fase semifinal, com duas partidas pela categoria de Titulares e duas partidas pela categoria de Aspirantes. A fase vai definir as equipes finalistas do certame. Também no domingo aconteceu em Coqueiro Baixo a última rodada da fase de classificação da Série “B” – Região Alta.

Pela categoria de Titulares, jogaram em Palanque/Venâncio Aires, Palanque e o Sete de Capitão. O Sete, do técnico Renor Bagnara, mesmo jogando com cuidados defensivos, teve muitas dificuldades diante de um adversário que joga com toque de bola e por aproximação. A partida terminou com vitória do Palanque por 1 x 0, gol marcado no primeiro tempo.

Em Marques de Souza, a partida Brasil e Estudiantes de Conventos foi digna de um clássico com futebol de grande intensidade e de muita força física. A partida terminou empatada em 1 x 1. O Brasil marcou no primeiro tempo através de Rodrigo Sirena. O Estudiantes empatou nos minutos finais da partida com gol de Taffarel. A partida ficou marcada pela presença de um grande público e com duas torcidas muito empolgadas.

Pelos Aspirantes, tivemos no domingo, em Marques de Souza, o empate em 1 x 1 entre o Rui Barbosa e o Estudiantes. O Rui Barbosa abriu o placar no primeiro tempo. O Estudiantes empatou na etapa final. Em Palanque, foi registrado empate de 2 x 2 entre Fluminense de Mato Leitão e Ecas de Imigrante.

Jogos para domingo

Pela categoria de Titulares, teremos domingo, dia 13, os jogos da rodada da volta, quando se enfrentam em Capitão, Sete x Palanque. Para se classificar para final, o Sete precisa vencer no tempo normal e levar a decisão da vaga para os pênaltis. Para o Palanque basta um empate. Em Conventos/Lajeado, teremos Estudiantes x Brasil. O Estudiantes entra em campo com a vantagem de jogar pelo empate para se classificar. Para o Brasil só interessa a vitória.

Pela categoria de Aspirantes, jogam em Conventos, Estudiantes x Rui Barbosa. O time de Conventos tem a vantagem de jogar pelo empate. Em Capitão, se enfrentam Fluminense e Ecas, com vantagem do empate para o Fluminense. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Série “B” – Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, realizou no domingo, os jogos da 10ª e última rodada da fase de classificação. Os jogos acontecem em Coqueiro Baixo, onde se enfrentaram Pouso Novo 0 x 1 Relvado e São José 8 x 0 Chapecó. Na fase semifinal jogam Caçadorense “A” x Relvado e Caçadorense “B” x São José de Coqueiro Baixo.

Por daiane