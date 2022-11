O Alto Taquari

Repórter do AT recebe Comenda João de Barro

Com indicação da 24ª Região Tradicionalista, com sede em Lajeado, o repórter do jornal O Alto Taquari, Júlio Alberto Gerhardt, foi agraciado no sábado, dia 28, com a Comenda João de Barro, concedida pelo Movimento Tradiconalista Gaúcho (MTG) para pessoas físicas e jurídicas como forma de reconhecimento por serviços prestados à causa tradicionalista. Além do repórter, dentro da 24ª Região Tradicionalista, a comenda foi entregue para Luci Carmen da Rosa Meyer, coordenadora da 24ª RT e Leonice Oliveira, que atua como secretária por esta entidade.

A solenidade aconteceu no CTG Sepé Tiarajú, na cidade de Espumoso, dentro dos festejos dos 56 anos do MTG. O evento foi prestigiado por Manoelito Savarís, presidente do MTG e Roberto Basso, presidente da Confederação Brasileira do Tradicionalismo Gaúcho. Durante o cerimonial foi feita a entrega da medalha Barbosa Lessa para conselheiros do movimento tradicionalista e a Comenda Honeide Bertussi para os artistas da música regionalista, Marlene Pastro e Luiz Carlos Borges. Em outra parte da programação foi feita entrega de outorgas para cavaleiros que participam de cavalgadas reconhecidas como oficiais dentro do movimento tradicionalista.

