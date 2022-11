Protestos e manifestações: a favor do Brasil ou golpistas?

Apartes

Protestos e manifestações por parte da população em diferentes cidades do Brasil, inclusive aqui na região estão ocorrendo, há mais de 10 dias. A grande imprensa está tratando as manifestações como golpistas, mas é preciso lembrar que elas são expressão genuína de democracia. Assim é no mundo todo. As manifestações vistas nos últimos quatro anos, com multidões vestindo verde e amarelo, empunhando a bandeira nacional nas ruas e praças em pelo menos três ocasiões, a favor de políticas do governo, do Brasil, da soberania nacional, da democracia em crítica a ações da Suprema Corte e ou inércia do Congresso, tem uma simbologia e representam pelo menos boa parte do povo brasileiro. Como o movimento de trabalhadores, caminhoneiros, profissionais liberais, famílias, jovens e crianças, tem pouca cobertura da grande mídia, a dimensão pode ser vista por mídias sociais, jornalistas independentes ou veículos de imprensa, alinhados ou atentos a manifestações do povo, o que condiz com o jogo democrático. Boa parte destas manifestações pelo que se observou foram livres e orgânicas, expressando indignação com a perda do direito de se manifestar livremente ou questionar o sistema. A censura está atingindo até deputados eleitos como Nikolas Ferreira, Carla Zambelli, Gustavo Gayer, Major Vitor Hugo, Coronel Tadeu.

Ditadura ou autonomia dos poderes

“Toda a ditadura se apoia na censura e toda a ditadura acaba quando acaba a censura.” A frase foi dita esta semana numa participação no programa Pingo Nos Is pelo jornalista Fernão Lara Mesquita, ex-diretor do jornal O Estado de São Paulo, ao tecer comentários sobre episódios recorrentes de censura que estão ocorrendo no Brasil por parte de integrantes do STF/TSE, que estão sendo impostos a jornalistas, políticos ou pessoas comuns que se manifestam e questionam assuntos relacionados à lisura e equidade do processo eleitoral em todas as suas fases. Para o jornalista, a esperança é de que se restabeleça a autonomia dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário.

O País do futebol e do carnaval?

O Brasil já foi taxado de ser apenas o país do futebol e do carnaval. A quem interessa esta pecha? O futebol e o carnaval são molas propulsoras da nossa cultura, economia, turismo e lazer e por isto não podem ser vistos de forma preconceituosa. Em 2022, ao contrário de outras copas mundiais, aconteceu algo diferente. Antes se consumia o tema futebol por pelo menos seis meses antes do evento, que este ano teve a data alterada. Teria sido esta, a causa? Este ano o povo esteve totalmente focado na política e nas eleições, o que demonstra que o povo brasileiro está cada vez mais politizado. É difícil saber quem são os jogadores da Seleção. Alguém já decorou? Mas sabe antes, quem são os 11 ministros supremos, conhecem a trajetória dos guardiões da Constituição. O povo está mais atento ao que a Suprema Corte define e definiu porque vai impactar muito mais na vida cotidiana de cada brasileiro nesta, e em gerações futuras. Para o bem ou para o mal. Conhecer quem são os ministros, como chegaram ao Supremo e quem pode equalizar este poder, até mesmo no próprio Judiciário, Congresso e Executivo.

Já a Seleção Canarinha, comandada pelo Tite, vai apenas nos dar mais ou menos alegrias. Se trouxerem o Hexa será um presentão de final de ano para a população brasileira.

Transição e o governo Lula

O vice-presidente Geraldo Alckmin que está dirigindo a transição de governo do Bolsonaro para Lula eleito com 50,90% dos votos no dia 30 de outubro, está trabalhando com 31 grupos temáticos para debater projetos e programas para o novo governo. É muito provável que de imediato sejam recriados novos ministérios para cumprir promessas de campanha, acomodar partidos aliados. Analistas políticos dizem que dos atuais 23 ministérios o Brasil poderá chegar a 34 ministérios a partir do ano que vem.

Otimismo, crédito e consumo

Assim como tem gente que teme o que poderá ocorrer no governo Lula em relação a teto de gastos, volta de corrupção, muitos estão otimistas, inclusive instituições bancárias. Dependendo de quem assumir como ministro da Economia, diretorias de bancos estatais, acredita-se que poderá ser disponibilizado muito crédito para ampliar o consumo e investimentos. Empresas de alguns setores como construção civil, varejo e serviços também aguardam possibilidades de crédito para investir, como já ocorreu nos governos petistas. Resta saber qual será o custo e quem vai bancar, uma vez que o Brasil a médio e longo prazo carece de investimentos de infraestrutura, segurança pública, saúde, por exemplo. No caso da educação, não se trata apenas de ampliar os recursos para a pasta, mas fomentar políticas que realmente melhorem o nível e qualidade do ensino desde o ensino básico, passando pelo médio até a escola técnica e superior. Um dos problemas recorrentes relatados por diversas empresas, também instituições públicas é a falta de mão de obra qualificada, para as demandas existentes e que interferem na produtividade necessária para garantir a saúde financeira das empresas, diante da excessiva carga tributária.

Por daiane