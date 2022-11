Prefeito de Boppard destaca desafios

O Alto Taquari

Em visita ao jornal O Alto Taquari na quinta-feira, 27, o prefeito de Boppard, Alemanha, Jörg Haseneier, 55 anos, detalhou suas impressões sobre a visita da comitiva da cidade coirmã à Arroio do Meio, além da apreensão da Europa com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Revelou que na região de Renânia Palatinado, existe uma dificuldade na contratação de mão de obra braçal e de engenharia extremamente qualificada. Um reflexo das boas condições econômicas das últimas décadas que fez com que as gerações mais jovens optassem por serviços mais leves, com uma jornada de trabalho restrita aos dias de semana, o que também traz desafios para alguns setores, como do turismo.

Em Boppard que tem cerca de 20 mil habitantes, a indústria e serviços têm maior participação na economia em comparação com Arroio do Meio, mas a agricultura não deixa de ser importante, apesar das limitações territoriais. Gado leiteiro, cultivo de milho, arroz e produção de vinhos são os destaques rurais. O desemprego representa 5%, mas não pela falta de oportunidades de trabalho.

Ele revela que na Alemanha a saúde é privada, entretanto, trabalhadores têm por lei, a obrigação de contribuir 15% e empregadores 15%, para um fundo privado. Os desempregados ganham ajuda do governo com 15%. Uma das preocupações dos alemães é com a falta de gás russo antes da chegada do inverno que podem trazer uma crise social e humanitária maior que em Cuba, além da sensação de insegurança de que a guerra não está controlada e inflação superior a 10%. “Algumas decisões durante a pandemia, que resultou em milhares de mortos e problemas de saúde respiratória, também não estão claras. Por razões incompreensíveis, os alemães tiveram que fechar tudo, mas os húngaros estavam autorizados a fazer a logística de alimentos na Alemanha”, revelou.

Também manifestou sua opinião contrária sobre a legalização da maconha para uso recreativo que está em pauta no Congresso alemão. “Acho que deve ser restrita para usos medicinais. As drogas já demonstram problemas de saúde pública e social o suficiente. As pessoas precisam trabalhar. É preferível que tomem um chopp”, revelou.

A previdência social é parecida com o Brasil. São exigidos 45 anos de contribuição, incluindo intervalos para qualificações e treinamentos. Também existe o fator previdenciário para quem quiser se aposentar antes.

Na política, os mandatos dos prefeitos são de oito anos e são permitidas até duas reeleições num mesmo município. É obrigatório graduação em política e gestão pública. Com dois mandatos um prefeito já pode se aposentar por tempo de serviço.

Solteiro e sem filhos, Haseneier que atuou como advogado por 26 anos, é morador de Koblenz e já foi prefeito de Simmern e Westerwald. Filiado ao partido União Democrata Cristã (CDU), desde outubro de 2021 e é o sucessor de Walter Bersch que foi prefeito de Boppard por 24 anos. Por estas características de legislação, é comum um gestor ser prefeito de diferentes municípios ao longo de sua carreira.

Pela primeira vez na América, teve uma impressão muito positiva de Arroio do Meio e do Vale do Taquari. “É tudo muito lindo. As pessoas são receptivas e hospitaleiras. Chamou a atenção essa polarização política. O formato das cidades, com ruas principais, transversais e paralelas é parecido com o nosso. As instituições de ensino privadas são melhores que as nossas. As cidades são mais limpas e há menos fumantes. Vejo que isso na Alemanha pode estar ligado a educação familiar e influência de imigrantes”, revelou. Dentre outras impressões positivas destacou as típicas festas alemãs de outubro e a qualidade do chopp brasileiro. “Parecia que estávamos na Alemanha”.

Ele avalia que o intercâmbio de Arroio do Meio é importante para os jovens terem visões e experiências de realidades diferente, porém, defende modalidades com períodos mais prolongados. “Pretendo voltar novamente em 2024, mas antes disso aguardo uma visita do prefeito Danilo José Bruxel e a comitiva de Arroio do Meio” e complementou que existem intenções de parceria entre a Seba Med e Girando Sol.

No momento, devido a apreensão da guerra, os alemães estão tendo poucas notícias do Brasil, com exceção às questões climáticas envolvendo a Amazônia. Na vista ao jornal, Jörg Haseneier esteve acompanhado do prefeito Danilo José Bruxel e pelas integrantes do Círculo de Amigos de Boppard Joana Prediger e Eneida Kuhn Führ.

Alemães de Boppard agradecem hospitalidade das famílias arroio-meenses

No jantar de despedida realizado no Galpão da Integração no Morro da Ventania, todos os jovens alemães se apresentaram mostrando fotos e falaram um pouco de si. Agradeceram de coração a hospitalidade e a experiência incrível que viveram aqui. O prefeito Jörg Haseneier falou também que essa experiência não tem como descrever, é preciso viver. Agradeceram por tudo.

Também foi apresentado um vídeo institucional de Boppard seguido de um convite oficial. Os arroio-meenses fizeram agradecimentos e também recordaram de como surgiu a ideia do intercâmbio. Antes da solenidade, foi servida janta e na sequência ocorreram apresentações do Grupo de Danças Helmuth Kuhn e Schtena Big Band.

